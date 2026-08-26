Γάτα και παιχνίδι – Πότε παίζει μαζί μας και πότε μας ζητάει να σταματήσουμε
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Γάτα και παιχνίδι – Πότε παίζει μαζί μας και πότε μας ζητάει να σταματήσουμε

Το πρόβλημα αρχίζει όταν αυτό που θεωρούμε διασκέδαση δεν είναι απαραίτητα ευχάριστο και για το ζώο μας.

Γάτα και παιχνίδι – Πότε παίζει μαζί μας και πότε μας ζητάει να σταματήσουμε
Έχετε παρακολουθήσει ποτέ ένα βίντεο με μια γάτα και έναν άνθρωπο να παίζουν και έχετε την αίσθηση ότι η γάτα δεν διασκεδάζει καθόλου; Μπορεί τελικά να μην κάνετε λάθος.

Νέα έρευνα δείχνει ότι αρκετές συμπεριφορές που οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται ως παιχνίδι μπορεί στην πραγματικότητα να αποτελούν ενδείξεις ενόχλησης, υπερδιέγερσης ή ακόμη και στρες για τη γάτα.

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