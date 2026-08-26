Γάτα και παιχνίδι – Πότε παίζει μαζί μας και πότε μας ζητάει να σταματήσουμε
Γάτα και παιχνίδι – Πότε παίζει μαζί μας και πότε μας ζητάει να σταματήσουμε
Το πρόβλημα αρχίζει όταν αυτό που θεωρούμε διασκέδαση δεν είναι απαραίτητα ευχάριστο και για το ζώο μας.
Έχετε παρακολουθήσει ποτέ ένα βίντεο με μια γάτα και έναν άνθρωπο να παίζουν και έχετε την αίσθηση ότι η γάτα δεν διασκεδάζει καθόλου; Μπορεί τελικά να μην κάνετε λάθος.
Νέα έρευνα δείχνει ότι αρκετές συμπεριφορές που οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται ως παιχνίδι μπορεί στην πραγματικότητα να αποτελούν ενδείξεις ενόχλησης, υπερδιέγερσης ή ακόμη και στρες για τη γάτα.
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Νέα έρευνα δείχνει ότι αρκετές συμπεριφορές που οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται ως παιχνίδι μπορεί στην πραγματικότητα να αποτελούν ενδείξεις ενόχλησης, υπερδιέγερσης ή ακόμη και στρες για τη γάτα.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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