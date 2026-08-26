Εξασθενημένο φλαμίνγκο στις Κυκλάδες: Αλυσίδα για τη διάσωσή του από την Τζια έως τη Νάξο
Εξασθενημένο φλαμίνγκο στις Κυκλάδες: Αλυσίδα για τη διάσωσή του από την Τζια έως τη Νάξο
Γέφυρα διάσωσης στήθηκε από την Τζια μέχρι τη Νάξο για τη διάσωση και τη μεταφορά ενός τραυματισμένου φλαμίνγκο.
Ένα φλαμίνγκο δεν περνάει ποτέ απαρατήρητο, μιας και είναι από τα πιο όμορφα πτηνά που μας έχει χαρίσει η φύση.
Στην Κέα (ή Τζια) οι επισκέπτες παρατηρούσαν για μέρες ένα φοινικόπτερο (η ελληνική ονομασία του φλαμίνγκο), το οποίο καθόταν μόνο του σε παραλία του νησιού. Ήταν εμφανές ότι ήταν εξασθενημένο και δεν μπορούσε να πετάξει. Άμεσα ξεκίνησε η επιχείρηση για να προσεγγίσουν και να πιάσουν το φλαμίνγκο, κάτι που δεν ήταν εύκολο, αφού εκείνο απομακρυνόταν συνεχώς. Το πτηνό πιάστηκε στο τέλος και από την Τζια έφτασε στη Σύρο και από εκεί στην Νάξο για περίθαλψη.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Στην Κέα (ή Τζια) οι επισκέπτες παρατηρούσαν για μέρες ένα φοινικόπτερο (η ελληνική ονομασία του φλαμίνγκο), το οποίο καθόταν μόνο του σε παραλία του νησιού. Ήταν εμφανές ότι ήταν εξασθενημένο και δεν μπορούσε να πετάξει. Άμεσα ξεκίνησε η επιχείρηση για να προσεγγίσουν και να πιάσουν το φλαμίνγκο, κάτι που δεν ήταν εύκολο, αφού εκείνο απομακρυνόταν συνεχώς. Το πτηνό πιάστηκε στο τέλος και από την Τζια έφτασε στη Σύρο και από εκεί στην Νάξο για περίθαλψη.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα