Παγκόσμια Ημέρα Σκύλου: 6 τρόποι που μας κάνει πιο υγιείς κι ευτυχισμένους

Παγκόσμια Ημέρα Σκύλου σήμερα και είναι μια καλή αφορμή να δούμε πόσο καλύτερη γίνεται η ζωή μας με ένα κατοικίδιο.