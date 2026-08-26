Παγκόσμια Ημέρα Σκύλου: 6 τρόποι που μας κάνει πιο υγιείς κι ευτυχισμένους
Παγκόσμια Ημέρα Σκύλου: 6 τρόποι που μας κάνει πιο υγιείς κι ευτυχισμένους
Παγκόσμια Ημέρα Σκύλου σήμερα και είναι μια καλή αφορμή να δούμε πόσο καλύτερη γίνεται η ζωή μας με ένα κατοικίδιο.
Στις 26 Αυγούστου γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα του Σκύλου. Όσοι ζούμε με ένα τέτοιο πλάσμα έχουμε κάθε μέρα γιορτή.
Θυμάστε πως ήταν η ζωή σας χωρίς σκύλο; Οι περισσότεροι άνθρωποι λένε πως από τη στιγμή που υιοθέτησαν τον πρώτο τους, δεν υπήρχε γυρισμός. Είχαν πάντα δίπλα τους μια ουρά, τέσσερα πόδια και μια μουσούδα όλο περιέργεια.
Είναι ο πρώτος που θα μας υποδεχτεί όταν επιστρέφουμε σπίτι, αυτός που θα μας πει καλημέρα με τον τρόπο του κάθε πρωί και καληνύχτα το βράδυ. Εκτός όμως από πιστός φίλος, η ζωή με έναν σκύλο έχει πολλαπλά οφέλη, που βάσει ερευνών επηρεάζουν την υγεία και την ευζωία μας.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Θυμάστε πως ήταν η ζωή σας χωρίς σκύλο; Οι περισσότεροι άνθρωποι λένε πως από τη στιγμή που υιοθέτησαν τον πρώτο τους, δεν υπήρχε γυρισμός. Είχαν πάντα δίπλα τους μια ουρά, τέσσερα πόδια και μια μουσούδα όλο περιέργεια.
Είναι ο πρώτος που θα μας υποδεχτεί όταν επιστρέφουμε σπίτι, αυτός που θα μας πει καλημέρα με τον τρόπο του κάθε πρωί και καληνύχτα το βράδυ. Εκτός όμως από πιστός φίλος, η ζωή με έναν σκύλο έχει πολλαπλά οφέλη, που βάσει ερευνών επηρεάζουν την υγεία και την ευζωία μας.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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