Κάνια: Η θεραπευτική σκυλίτσα – μασκότ της ποδοσφαιρικής ομάδας Τζιρόνα
TOPETMOU

Κάνια: Η θεραπευτική σκυλίτσα – μασκότ της ποδοσφαιρικής ομάδας Τζιρόνα

H Κάνια έχει αναπτύξει ιδιαίτερη σχέση με τους ποδοσφαιριστές της Τζιρόνα, οι οποίοι συχνά τη χαιρετούν πριν από τους αγώνες.

Κάνια: Η θεραπευτική σκυλίτσα – μασκότ της ποδοσφαιρικής ομάδας Τζιρόνα
UPD:
Η Κάνια, ένα εκπαιδευμένο Λαμπραντόρ Ριτρίβερ και επίσημη μασκότ της ισπανικής ομάδας Τζιρόνα, έχει καταφέρει να ξεχωρίσει όχι μόνο για την παρουσία της στο γήπεδο, αλλά και για το σημαντικό κοινωνικό έργο που προσφέρει.

Σε αντίθεση με τις περισσότερες μασκότ αθλητικών συλλόγων, η Λα Κάνια είναι σκύλος θεραπείας και συμμετέχει ενεργά σε δράσεις υποστήριξης ατόμων με λειτουργικές δυσκολίες. Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network