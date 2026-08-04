Κάνια: Η θεραπευτική σκυλίτσα – μασκότ της ποδοσφαιρικής ομάδας Τζιρόνα
Κάνια: Η θεραπευτική σκυλίτσα – μασκότ της ποδοσφαιρικής ομάδας Τζιρόνα
H Κάνια έχει αναπτύξει ιδιαίτερη σχέση με τους ποδοσφαιριστές της Τζιρόνα, οι οποίοι συχνά τη χαιρετούν πριν από τους αγώνες.
UPD:
Η Κάνια, ένα εκπαιδευμένο Λαμπραντόρ Ριτρίβερ και επίσημη μασκότ της ισπανικής ομάδας Τζιρόνα, έχει καταφέρει να ξεχωρίσει όχι μόνο για την παρουσία της στο γήπεδο, αλλά και για το σημαντικό κοινωνικό έργο που προσφέρει.
Σε αντίθεση με τις περισσότερες μασκότ αθλητικών συλλόγων, η Λα Κάνια είναι σκύλος θεραπείας και συμμετέχει ενεργά σε δράσεις υποστήριξης ατόμων με λειτουργικές δυσκολίες. Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
Σε αντίθεση με τις περισσότερες μασκότ αθλητικών συλλόγων, η Λα Κάνια είναι σκύλος θεραπείας και συμμετέχει ενεργά σε δράσεις υποστήριξης ατόμων με λειτουργικές δυσκολίες. Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
UPD:
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