Έσπασε το νύχι του σκύλου σας; Πότε είναι σοβαρό και τι να κάνετε

Το σπασμένο νύχι ενός σκύλου μπορεί να είναι οδυνηρό και να οδηγήσει ακόμα και σε λοίμωξη εάν δεν αντιμετωπιστεί σωστά.

Γυρίζετε από βόλτα και ξαφνικά βλέπετε τον σκύλο σας να δυσκολεύεται να πατήσει το πόδι του. Ή ακόμα χειρότερα, βλέπετε το πόδι του να αφήνει σημάδια από αίμα. Τρομαγμένοι ανακαλύπτετε ότι έχει σπάσει ένα νύχι.



Το σπασμένο νύχι ενός σκύλου μπορεί να είναι οδυνηρό και να οδηγήσει ακόμα και σε λοίμωξη εάν δεν αντιμετωπιστεί σωστά. Ευτυχώς πολλά σπασμένα νύχια μπορούν να αντιμετωπιστούν άμεσα με βασικές πρώτες βοήθειες στο σπίτι. Σε πιο σοβαρές όμως περιπτώσεις είναι καλό να αναζητήσετε κτηνιατρική φροντίδα, ειδικά εάν το νύχι έχει σχιστεί βαθιά ή συνεχίζει να αιμορραγεί.

04.08.2026, 11:35