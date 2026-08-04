Ο σκύλος «μιλάει» με την ουρά του- Δείτε τι θέλει να σας πει
Ο σκύλος «μιλάει» με την ουρά του- Δείτε τι θέλει να σας πει
Η ουρά είναι για τον σκύλο ένα βασικό μέσο έκφρασης.
UPD:
Όλοι ξέρουμε πως ένας σκύλος που κουνάει την ουρά του, το κάνει σίγουρα από χαρά. Αλλά μήπως τελικά δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα; Γιατί αυτή είναι μόνο μία από τις πολλές εκδοχές του τι προσπαθεί να μας πει ένας σκύλος με το κούνημα της ουράς του.
Η ουρά είναι για τον σκύλο ένα βασικό μέσο έκφρασης. Τη χρησιμοποιεί όταν θέλει να αντιδράσει για κάτι που συμβαίνει στο περιβάλλον του, να εξωτερικεύσει αυτό που σκέφτεται και νιώθει εκείνη τη στιγμή. Οπότε το πώς κουνάει ένας σκύλος την ουρά του είναι ένας καλός τρόπος να αποκωδικοποιήσουμε αυτό που θέλει να μας πει. Συχνά όμως ο τετράποδος φίλος μας μπορεί να νιώθει πολλά πράγματα ταυτόχρονα και ενώ κουνάει την ουρά από χαρά, να νιώθει και λίγο φοβισμένος. Ο πιο ασφαλής λοιπόν τρόπος να “διαβάσουμε” την ουρά ενός σκύλου είναι να δούμε συνολικά τη γλώσσα του σώματός του. Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
Η ουρά είναι για τον σκύλο ένα βασικό μέσο έκφρασης. Τη χρησιμοποιεί όταν θέλει να αντιδράσει για κάτι που συμβαίνει στο περιβάλλον του, να εξωτερικεύσει αυτό που σκέφτεται και νιώθει εκείνη τη στιγμή. Οπότε το πώς κουνάει ένας σκύλος την ουρά του είναι ένας καλός τρόπος να αποκωδικοποιήσουμε αυτό που θέλει να μας πει. Συχνά όμως ο τετράποδος φίλος μας μπορεί να νιώθει πολλά πράγματα ταυτόχρονα και ενώ κουνάει την ουρά από χαρά, να νιώθει και λίγο φοβισμένος. Ο πιο ασφαλής λοιπόν τρόπος να “διαβάσουμε” την ουρά ενός σκύλου είναι να δούμε συνολικά τη γλώσσα του σώματός του. Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
UPD:
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