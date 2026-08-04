Πώς θα κάνετε όμορφη τη ζωή μιας γάτας σε μικρό διαμέρισμα

Αν σκέφτεστε να υιοθετήσετε μια γάτα ή ήδη ζείτε με μία σε περιορισμένο χώρο, υπάρχουν αρκετοί τρόποι να κάνετε το σπίτι πιο λειτουργικό.