Θηλυκό το πρώτο μωρό μεσογειακής φώκιας στην Ελλάδα για το 2026
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Θηλυκό το πρώτο μωρό μεσογειακής φώκιας στην Ελλάδα για το 2026

It's a girl! Το πρώτο μωρό μεσογειακής φώκιας στην Ελλάδα είναι γεγονός και χαίρει άκρας υγείας, δίπλα στη μαμά του.

Θηλυκό το πρώτο μωρό μεσογειακής φώκιας στην Ελλάδα για το 2026
Τα ευχάριστα νέα ανακοίνωσε η MOm/Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας, όταν ερευνητές της ανακάλυψαν τη μαμά με το νεογέννητο σε κάποια ανοιχτή σπηλιά στο Αιγαίο. Κάπως έτσι ξεκίνησε η αναπαραγωγική περίοδος, με τους επιστήμονες να αναμένουν πλέον να βρίσκουν όλο και περισσότερα μωρά.

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