Θηλυκό το πρώτο μωρό μεσογειακής φώκιας στην Ελλάδα για το 2026
Θηλυκό το πρώτο μωρό μεσογειακής φώκιας στην Ελλάδα για το 2026
It's a girl! Το πρώτο μωρό μεσογειακής φώκιας στην Ελλάδα είναι γεγονός και χαίρει άκρας υγείας, δίπλα στη μαμά του.
Τα ευχάριστα νέα ανακοίνωσε η MOm/Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας, όταν ερευνητές της ανακάλυψαν τη μαμά με το νεογέννητο σε κάποια ανοιχτή σπηλιά στο Αιγαίο. Κάπως έτσι ξεκίνησε η αναπαραγωγική περίοδος, με τους επιστήμονες να αναμένουν πλέον να βρίσκουν όλο και περισσότερα μωρά.
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