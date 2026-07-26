Γιατί οι σκύλοι κάνουν κύκλους γύρω από τον εαυτό τους πριν ξαπλώσουν
Γιατί οι σκύλοι κάνουν κύκλους γύρω από τον εαυτό τους πριν ξαπλώσουν
Πρόκειται για μια από τις πιο χαρακτηριστικές συμπεριφορές των σκύλων, η οποία συχνά προκαλεί απορία στους κηδεμόνες.
UPD:
Είναι πολύ πιθανό να έχετε δει τον σκύλο σας να κάνει έναν ή περισσότερους κύκλους γύρω από τον εαυτό του λίγο πριν ξαπλώσει. Πρόκειται για μια από τις πιο χαρακτηριστικές συμπεριφορές των σκύλων, η οποία συχνά προκαλεί απορία στους κηδεμόνες. Τι κρύβεται λοιπόν πίσω από αυτή την κίνηση;
Οι ειδικοί συμφωνούν ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η συμπεριφορά αυτή είναι απολύτως φυσιολογική και αποτελεί ένα ένστικτο που έχει κληρονομηθεί από τους προγόνους του σκύλου. Παρόλο που οι τετράποδοι φίλοι μας απολαμβάνουν πλέον άνετα κρεβατάκια και ασφαλείς χώρους, πολλά από τα ένστικτα επιβίωσης συνεχίζουν να υπάρχουν.
Οι λύκοι, τα κογιότ και οι άγριοι σκύλοι δεν είχαν ποτέ τη δυνατότητα να κοιμούνται σε έναν προστατευμένο χώρο. Πριν ξεκουραστούν, έπρεπε να βεβαιωθούν ότι το περιβάλλον γύρω τους ήταν ασφαλές. Κάνοντας έναν πλήρη κύκλο μπορούσαν να ελέγξουν την περιοχή, να εντοπίσουν πιθανούς κινδύνους και να επιβεβαιώσουν ότι τα υπόλοιπα μέλη της αγέλης βρίσκονταν σε ασφαλή θέση.
Παράλληλα, η περιστροφή τους βοηθούσε να αντιληφθούν την κατεύθυνση του ανέμου. Με αυτόν τον τρόπο μπορούσαν να ξαπλώσουν με τη μύτη στραμμένη προς τον άνεμο, αυξάνοντας τις πιθανότητες να αναγνωρίσουν έγκαιρα τη μυρωδιά ενός θηρευτή πριν εκείνος πλησιάσει επικίνδυνα. Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
Οι ειδικοί συμφωνούν ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η συμπεριφορά αυτή είναι απολύτως φυσιολογική και αποτελεί ένα ένστικτο που έχει κληρονομηθεί από τους προγόνους του σκύλου. Παρόλο που οι τετράποδοι φίλοι μας απολαμβάνουν πλέον άνετα κρεβατάκια και ασφαλείς χώρους, πολλά από τα ένστικτα επιβίωσης συνεχίζουν να υπάρχουν.
Οι λύκοι, τα κογιότ και οι άγριοι σκύλοι δεν είχαν ποτέ τη δυνατότητα να κοιμούνται σε έναν προστατευμένο χώρο. Πριν ξεκουραστούν, έπρεπε να βεβαιωθούν ότι το περιβάλλον γύρω τους ήταν ασφαλές. Κάνοντας έναν πλήρη κύκλο μπορούσαν να ελέγξουν την περιοχή, να εντοπίσουν πιθανούς κινδύνους και να επιβεβαιώσουν ότι τα υπόλοιπα μέλη της αγέλης βρίσκονταν σε ασφαλή θέση.
Παράλληλα, η περιστροφή τους βοηθούσε να αντιληφθούν την κατεύθυνση του ανέμου. Με αυτόν τον τρόπο μπορούσαν να ξαπλώσουν με τη μύτη στραμμένη προς τον άνεμο, αυξάνοντας τις πιθανότητες να αναγνωρίσουν έγκαιρα τη μυρωδιά ενός θηρευτή πριν εκείνος πλησιάσει επικίνδυνα. Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
UPD:
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