Άγνωστα και περίεργα πράγματα που θα θέλατε να γνωρίζετε για τους καρχαρίες

Οι καρχαρίες είναι πολύ ιδιαίτερα πλάσματα. Υπάρχουν τουλάχιστον 500 γνωστά είδη καρχαριών που ζουν σε όλους τους ωκεανούς της γης.