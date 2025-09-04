Άγνωστα και περίεργα πράγματα που θα θέλατε να γνωρίζετε για τους καρχαρίες
Άγνωστα και περίεργα πράγματα που θα θέλατε να γνωρίζετε για τους καρχαρίες
Οι καρχαρίες είναι πολύ ιδιαίτερα πλάσματα. Υπάρχουν τουλάχιστον 500 γνωστά είδη καρχαριών που ζουν σε όλους τους ωκεανούς της γης.
Οι καρχαρίες είναι πολύ ιδιαίτερα πλάσματα, με πολλά χαρακτηριστικά που τους καθιστούν εντελώς διαφορετικούς από τα υπόλοιπα ψάρια.
Υπάρχουν τουλάχιστον 500 γνωστά είδη καρχαριών που ζουν σε όλους τους ωκεανούς της γης. Ας δούμε μερικά αξιοπερίεργα πράγματα σχετικά με αυτούς:
1. Δεν έχουν οστά
Οι καρχαρίες χρησιμοποιούν τα βράγχιά τους για να φιλτράρουν το οξυγόνο από το νερό. Ανήκουν σε μια κατηγορία ψαριών που ονομάζονται “ελασμοβράγχια”, που σημαίνει ότι αποτελούνται από χονδρώδεις ιστούς αντί για κόκκαλα – όπως η άκρη της μύτης και τα αυτιά μας. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν, επίσης, τα σαλάχια και τα πριονόψαρα.
