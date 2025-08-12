Τα 6 λάθη που κάνουμε όταν μαθαίνουμε τον σκύλο μας να περπατάει με λουρί
Ξέρουμε ότι ένα από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να διδάξουμε τον σκύλο μας είναι να περπατάει με λουρί.
Αν υιοθετήσουμε ένα αδεσποτάκι, είναι πολύ πιθανό να μην έχει μάθει το λουρί. Πώς να το μάθει άλλωστε; Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να μάθει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αυτό είναι κάτι που δεν γίνεται να αγνοήσουμε. Τα ατυχήματα λόγω του ότι ένας σκύλος δεν έχει καλή συμπεριφορά με το λουρί είναι πολλά. Μη σκεφτούμε ότι δεν θα συμβούν σε εμάς. Σε όλους μπορεί να συμβούν όσο προσεκτικοί και αν είναι.
