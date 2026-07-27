Από τη Λιβύη στη Γαύδο και την Κρήτη, η αθέατη πλευρά του μεταναστευτικού: «Πλήρωσα για να φύγω, δεν θέλω να επιστρέψω, θα με βάλουν φυλακή»

Η νέα αποστολή της «Μέδουσας» του protothema.gr δεν καταγράφει μόνο τις βάρκες που φεύγουν - Αναζητά τους ανθρώπους, τα δίκτυα, τις αιτίες και τις πολιτικές ευθύνες πίσω από μία διαδρομή που έχει πλέον εδραιωθεί και συνδέει άμεσα τις ακτές της Λιβύης με τη Γαύδο και την Κρήτη