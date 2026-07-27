Από τη Λιβύη στη Γαύδο και την Κρήτη, η αθέατη πλευρά του μεταναστευτικού: «Πλήρωσα για να φύγω, δεν θέλω να επιστρέψω, θα με βάλουν φυλακή»
Από τη Λιβύη στη Γαύδο και την Κρήτη, η αθέατη πλευρά του μεταναστευτικού: «Πλήρωσα για να φύγω, δεν θέλω να επιστρέψω, θα με βάλουν φυλακή»
Η νέα αποστολή της «Μέδουσας» του protothema.gr δεν καταγράφει μόνο τις βάρκες που φεύγουν - Αναζητά τους ανθρώπους, τα δίκτυα, τις αιτίες και τις πολιτικές ευθύνες πίσω από μία διαδρομή που έχει πλέον εδραιωθεί και συνδέει άμεσα τις ακτές της Λιβύης με τη Γαύδο και την Κρήτη
Έναν χρόνο μετά το πρώτο ταξίδι της «Μέδουσας» του protothema.gr στη Γαύδο και τη νότια Κρήτη, επιστρέφουμε στο μεταναστευτικό ακολουθώντας αυτή τη φορά τη διαδρομή ανάποδα.
Περνάμε στην άλλη πλευρά της Μεσογείου, στη Λιβύη, εκεί όπου αρχίζει το τελευταίο και πιο επικίνδυνο κομμάτι του ταξιδιού προς την Ευρώπη. Συναντάμε ανθρώπους από το Σουδάν, την Ερυθραία και το Μπανγκλαντές, ακούμε τις ιστορίες τους και καταγράφουμε τους δρόμους που τους οδήγησαν έως τις λιβυκές ακτές.
Διαβάστε περισσότερα: video.protothema.gr
Περνάμε στην άλλη πλευρά της Μεσογείου, στη Λιβύη, εκεί όπου αρχίζει το τελευταίο και πιο επικίνδυνο κομμάτι του ταξιδιού προς την Ευρώπη. Συναντάμε ανθρώπους από το Σουδάν, την Ερυθραία και το Μπανγκλαντές, ακούμε τις ιστορίες τους και καταγράφουμε τους δρόμους που τους οδήγησαν έως τις λιβυκές ακτές.
Διαβάστε περισσότερα: video.protothema.gr
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