Μέσα στο Wine Cellar της Μεγάλης Βρετάννιας: Το ελληνικό κρασί κατακτά τον κόσμο

Ο Head Sommelier του ξενοδοχείου, Ευάγγελος Ψωφίδης φιλοξενείται στην εκπομπή Direct του protothema.gr και μας ταξιδεύει στον κόσμο του κρασιού και μιλά για τη νέα εποχή της ελληνικής οινικής σκηνής