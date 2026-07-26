Μέσα στο Wine Cellar της Μεγάλης Βρετάννιας: Το ελληνικό κρασί κατακτά τον κόσμο
Μέσα στο Wine Cellar της Μεγάλης Βρετάννιας: Το ελληνικό κρασί κατακτά τον κόσμο
Ο Head Sommelier του ξενοδοχείου, Ευάγγελος Ψωφίδης φιλοξενείται στην εκπομπή Direct του protothema.gr και μας ταξιδεύει στον κόσμο του κρασιού και μιλά για τη νέα εποχή της ελληνικής οινικής σκηνής
Η εκπομπή Direct με τον Γιώργο Ευγενίδη ξεναγήθηκε στο εντυπωσιακό Wine Cellar της Μεγάλης Βρετάννιας, σε έναν χώρο γεμάτο ιστορία, σπάνιες ετικέτες και μοναδικές οινικές επιλογές.
Ο Head Sommelier του ξενοδοχείου, Ευάγγελος Ψωφίδης, μας ταξιδεύει στον κόσμο του κρασιού και μιλά για τη νέα εποχή της ελληνικής οινικής σκηνής. Από τις προτιμήσεις των Ελλήνων και το ενδιαφέρον των νεότερων για νέες προτάσεις, μέχρι το ελληνικό κρασί που «χτίζει» πλέον το δικό του διεθνές brand.
Διαβάστε περισσότερα: video.protothema.gr
Ο Head Sommelier του ξενοδοχείου, Ευάγγελος Ψωφίδης, μας ταξιδεύει στον κόσμο του κρασιού και μιλά για τη νέα εποχή της ελληνικής οινικής σκηνής. Από τις προτιμήσεις των Ελλήνων και το ενδιαφέρον των νεότερων για νέες προτάσεις, μέχρι το ελληνικό κρασί που «χτίζει» πλέον το δικό του διεθνές brand.
Διαβάστε περισσότερα: video.protothema.gr
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Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
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