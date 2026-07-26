Μέσα στο Wine Cellar της Μεγάλης Βρετάννιας: Το ελληνικό κρασί κατακτά τον κόσμο
THEMA TV

Μέσα στο Wine Cellar της Μεγάλης Βρετάννιας: Το ελληνικό κρασί κατακτά τον κόσμο

Ο Head Sommelier του ξενοδοχείου, Ευάγγελος Ψωφίδης φιλοξενείται στην εκπομπή Direct του protothema.gr και μας ταξιδεύει στον κόσμο του κρασιού και μιλά για τη νέα εποχή της ελληνικής οινικής σκηνής

Μέσα στο Wine Cellar της Μεγάλης Βρετάννιας: Το ελληνικό κρασί κατακτά τον κόσμο
Η εκπομπή Direct με τον Γιώργο Ευγενίδη ξεναγήθηκε στο εντυπωσιακό Wine Cellar της Μεγάλης Βρετάννιας, σε έναν χώρο γεμάτο ιστορία, σπάνιες ετικέτες και μοναδικές οινικές επιλογές.

Ο Head Sommelier του ξενοδοχείου, Ευάγγελος Ψωφίδης, μας ταξιδεύει στον κόσμο του κρασιού και μιλά για τη νέα εποχή της ελληνικής οινικής σκηνής. Από τις προτιμήσεις των Ελλήνων και το ενδιαφέρον των νεότερων για νέες προτάσεις, μέχρι το ελληνικό κρασί που «χτίζει» πλέον το δικό του διεθνές brand.

Διαβάστε περισσότερα: video.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network