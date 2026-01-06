Η Lego κάνει τη μεγαλύτερη αλλαγή στα τουβλάκια της εδώ και μισό αιώνα: Τα Smart Bricks θα έχουν ενσωματωμένους μικροσκοπικούς υπολογιστές

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Σύμφωνα με τη Lego, το αποτέλεσμα είναι δυναμικό παιχνίδι: φωτόσπαθα και κινητήρες που κάνουν ήχους, μουσικές που ενεργοποιούνται αυτόματα, αλλά και εφέ σύγκρουσης ή κίνησης, ανάλογα με το πώς χρησιμοποιείται το κάθε σετ
Την 1η Μαρτίου 2026, η Lego ετοιμάζεται να φέρει μια από τις πιο ριζικές αλλαγές στην ιστορία της, παρουσιάζοντας ένα «έξυπνο» τουβλάκι που κρύβει στο εσωτερικό του έναν πλήρη μικροσκοπικό υπολογιστή.
Το νέο τουβλάκι έχει το μέγεθος ενός κλασικού Lego και φιλοδοξεί να δώσει «ζωή» στα σετ, χρησιμοποιώντας φώτα, ήχο και αλληλεπίδραση με τα άλλα κομμάτια.
Η τεχνολογία βασίζεται σε ετικέτες NFC και σε ένα δίκτυο Bluetooth, που επιτρέπει στα λεγόμενα «Smart Bricks» να «επικοινωνούν» μεταξύ τους και με ειδικά πλακίδια και μινιατούρες. Σύμφωνα με τη Lego, το αποτέλεσμα είναι δυναμικό παιχνίδι: φωτόσπαθα και κινητήρες που κάνουν ήχους, μουσικές που ενεργοποιούνται αυτόματα, αλλά και εφέ σύγκρουσης ή κίνησης, ανάλογα με το πώς χρησιμοποιείται το κάθε σετ.
Η νέα πλατφόρμα, με την ονομασία Lego Smart Play, παρουσιάστηκε στη διεθνή έκθεση τεχνολογίας CES 2026 και διαφέρει αισθητά από παλαιότερες προσπάθειες «έξυπνων» παιχνιδιών της εταιρείας. Τα Smart Bricks φορτίζονται ασύρματα, διαθέτουν μπαταρία μεγάλης διάρκειας, αισθητήρες κίνησης, κλίσης και φωτός, καθώς και μικρόφωνο που λειτουργεί ως «εικονικό κουμπί» – χωρίς δυνατότητα καταγραφής ήχου. Δεν ενσωματώνεται τεχνητή νοημοσύνη ούτε κάμερα, κάτι που, σύμφωνα με τη Lego, αποτελεί συνειδητή επιλογή.
Στο επίκεντρο της πρώτης κυκλοφορίας βρίσκονται αποκλειστικά σετ Lego Star Wars. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το TIE Fighter του Darth Vader, το Red Five X-Wing του Luke Skywalker και το σετ Darth Vader’s Throne Room Duel & A-Wing, με τιμές που κυμαίνονται από 70 έως 160 δολάρια. Τα σετ είναι μικρότερα σε μέγεθος σε σχέση με παλαιότερες σειρές, ωστόσο ενσωματώνουν ένα ή περισσότερα έξυπνα τουβλάκια, ειδικές ετικέτες και «έξυπνες» φιγούρες.
Η Lego αναγνωρίζει ότι το κόστος αυξάνεται, ωστόσο υποστηρίζει ότι οι νέες δυνατότητες ανοίγουν τον δρόμο για πιο δημιουργικό και διαδραστικό παιχνίδι. Όπως σημειώνουν στελέχη της εταιρείας, τα Smart Bricks επιτρέπουν συνδυασμούς μεταξύ διαφορετικών σετ, δημιουργώντας απρόβλεπτα σενάρια παιχνιδιού, πέρα από τα προκαθορισμένα.
Η εταιρεία χαρακτηρίζει τη νέα τεχνολογία «τη σημαντικότερη εξέλιξη στο Lego System-in-Play από την εισαγωγή των minifigures το 1978», αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν θα περιοριστεί μόνο στο Star Wars. Ήδη υπάρχουν ενδείξεις πως αντίστοιχη τεχνολογία δοκιμάστηκε πιλοτικά το 2024 στο σετ Lego City, ενώ ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο και για μελλοντική εφαρμογή της σε σειρές όπως το Lego Pokémon.
Το Lego Smart Play, όπως τονίζει η εταιρεία, θα εξελίσσεται διαρκώς μέσω ενημερώσεων, νέων κυκλοφοριών και τεχνολογικών αναβαθμίσεων, επιχειρώντας να γεφυρώσει το παραδοσιακό παιχνίδι με τον ψηφιακό κόσμο, χωρίς να αλλοιώνει τον χαρακτήρα του κλασικού Lego.
