Νέα εποχή στα e-mail ετοιμάζει η Google: Όσοι θέλουν θα μπορούν να αλλάξουν διεύθυνση Gmail

Τα email που αποστέλλονται στην παλιά διεύθυνση θα συνεχίσουν να φτάνουν στο inbox, και η αρχική διεύθυνση θα εξακολουθεί να λειτουργεί για τη σύνδεση σε υπηρεσίες της Google όπως το Drive, το Maps και το YouTube