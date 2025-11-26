Την πιστοποίηση Great Place to Work® έλαβε o Όμιλος ΟΤΕ
Διάκριση που αναγνωρίζει την ποιότητα του περιβάλλοντος εργασίας μετά από ανεξάρτητη αξιολόγηση

Ο Όμιλος ΟΤΕ έλαβε την πιστοποίηση Great Place To Work®, μια σημαντική τιμητική διάκριση που αναγνωρίζει την κουλτούρα του εργασιακού περιβάλλοντος. Η πιστοποίηση είναι αποτέλεσμα της ανεξάρτητης και ανώνυμης έρευνας του Great Place To Work Hellas, παγκόσμιου ηγέτη στην κουλτούρα του χώρου εργασίας, στην οποία συμμετείχαν οι εργαζόμενοι του Ομίλου. Η συγκεκριμένη τιμητική διάκριση επιβεβαιώνει τη σταθερή δέσμευση του Ομίλου στη δημιουργία ενός σύγχρονου, συμπεριληπτικού και υψηλών προδιαγραφών περιβάλλοντος εργασίας, που προάγει την ανάπτυξη και την ευημερία των ανθρώπων του.

Οι άνθρωποι του Ομίλου ΟΤΕ έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στην περηφάνεια που αισθάνονται για αυτά που πετυχαίνουν μέσα από την εργασία τους, στην ισότιμη αντιμετώπιση τους, καθώς και στην κοινωνική συνεισφορά του Ομίλου.

«Στον Όμιλο ΟΤΕ δημιουργούμε ένα εργασιακό περιβάλλον όπου κάθε φωνή ακούγεται και κάθε άνθρωπος μπορεί να αναδείξει τα ταλέντα του. Η εμπιστοσύνη, η διαφάνεια και η συνεργασία αποτελούν βασικές αξίες της κουλτούρας μας. Στόχος μας είναι να αποτελούμε σταθερά εργοδότη επιλογής. Η αναγνώριση από τους ανθρώπους μας ως Great Place to Work® μας βοηθά να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε ένα εργασιακό περιβάλλον που εμπνέει, ενδυναμώνει και αναδεικνύει το πραγματικό δυναμικό κάθε εργαζομένου.» δήλωσε ο Πάνος Τσιαντούλας, Chief People Officer Ομίλου ΟΤΕ.

Ο Όμιλος ΟΤΕ επενδύει συστηματικά στη δημιουργία μιας σύγχρονης και υποστηρικτικής εργασιακής κουλτούρας, μέσα από στοχευμένες πρωτοβουλίες που ενισχύουν την εμπειρία και την εξέλιξη των εργαζομένων. Ευέλικτα μοντέλα εργασίας, ειδικές άδειες στήριξης της οικογένειας, προγράμματα reskilling και upskilling, σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης και πλατφόρμα Τεχνητής Νοημοσύνης για την καθημερινή εργασία, καθώς και προγράμματα ανταμοιβής και ευεξίας, αποτελούν βασικούς πυλώνες αυτής της ολιστικής προσέγγισης.

Το Great Place To Work® αποτελεί τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό για την κουλτούρα του εργασιακού περιβάλλοντος, φέρνοντας 30 χρόνια πρωτοποριακής έρευνας και εξειδικευμένων δεδομένων για να βοηθήσει κάθε οργανισμό να εξελιχθεί σε ένα εξαιρετικό μέρος για εργασία.

