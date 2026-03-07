Σοκ στη Γαλλία: Δύο αδέρφια βασάνιζαν τη μητέρα τους, την άφησαν να πεθάνει, έκρυψαν το θάνατό της και έπαιρναν δάνεια στο όνομά της
Σοκ στη Γαλλία: Δύο αδέρφια βασάνιζαν τη μητέρα τους, την άφησαν να πεθάνει, έκρυψαν το θάνατό της και έπαιρναν δάνεια στο όνομά της
Η άτυχη γυναίκα είχε εξαφανιστεί από το 2022 και το έγκλημα αποκαλύφθηκε το 2026 - Πώς οι γιοι κατάφεραν να αποπροσανατολίσουν τις αρχές
Η υπόθεση της Liliane Quanselain, μιας γυναίκας περίπου 70 ετών από το χωριό Saint-Michel-sur-Meurthe στην περιοχή των Vosges της Γαλλίας, έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη. Η γυναίκα εξαφανίστηκε το 2022 και για χρόνια κανείς δεν γνώριζε τι είχε συμβεί. Η αλήθεια αποκαλύφθηκε το 2026, όταν οι αρχές κατηγόρησαν τους δύο γιους της και τη σύντροφο του ενός για απαγωγή, βασανισμό και απόκρυψη του θανάτου της.
Η άτυχη γυναίκα εθεάθη για τελευταία φορά στο χωριό της τον Οκτώβριο του 2022. Από εκείνη τη στιγμή και μετά εξαφανίστηκε και κανείς δεν είχε νέα της για μεγάλο χρονικό διάστημα. Παρά το γεγονός ότι οι κάτοικοι του χωριού άρχισαν να ανησυχούν, η υπόθεση αποκαλύφθηκε πλήρως μόνο το 2026, όταν ο δήμαρχος της μικρής κοινότητας των περίπου 1.700 κατοίκων αποφάσισε να ενημερώσει τις αρχές για την περίεργη εξαφάνιση της γυναίκας.
Κατά την έρευνα αποκαλύφθηκε ότι οι δύο γιοι της, ηλικίας 39 και 45 ετών, μαζί με τη σύντροφο του μεγαλύτερου γιου, είχαν οργανώσει για χρόνια μια ιστορία για να κάνουν τους άλλους να πιστεύουν ότι η Liliane ήταν ακόμα ζωντανή. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα του Épinal, οι τρεις ύποπτοι προσπαθούσαν να αποκρύψουν ότι η γυναίκα ζούσε σε απάνθρωπες συνθήκες και ότι τελικά πέθανε εξαιτίας της κακοποίησης που υπέστη.
Η έρευνα έδειξε ότι η γυναίκα κρατήθηκε αιχμάλωτη στο σπίτι του μικρότερου γιου της για αρκετούς μήνες. Ήταν κλειδωμένη στο δωμάτιό της, χωρίς φροντίδα και με ελάχιστο φαγητό. Μάλιστα παρακολουθούνταν συνεχώς από κάμερα που ήταν συνδεδεμένη με τα κινητά τηλέφωνα των δύο γιων της. Η υγεία της επιδεινώθηκε δραματικά και όταν πέθανε ζύγιζε μόλις 30 κιλά.
Σύμφωνα με την κατάθεση του μεγαλύτερου γιου, ο αδελφός του κακοποιούσε τη μητέρα τους και σε μία στιγμή την ταρακούνησε βίαια, με αποτέλεσμα εκείνη να πεθάνει αμέσως μετά. Μετά τον θάνατό της, οι δύο άνδρες έκρυψαν τη σορό της αρχικά στο γκαράζ και στη συνέχεια την έθαψαν σε μια δασώδη περιοχή.
Παράλληλα, οι κατηγορούμενοι συνέχισαν να χρησιμοποιούν τους τραπεζικούς λογαριασμούς της μητέρας τους και να παίρνουν δάνεια στο όνομά της, προσπαθώντας να δείξουν ότι ήταν ακόμη ζωντανή. Μάλιστα ισχυρίζονταν σε αστυνομικούς, γείτονες και κοινωνικούς λειτουργούς ότι την είχαν δει ακόμη και στις αρχές του 2026 και ότι πέρασαν μαζί της τις χριστουγεννιάτικες διακοπές.
Τελικά οι αντιφάσεις στις καταθέσεις τους προκάλεσαν υποψίες στις αρχές. Μετά την ανάκριση, ο μικρότερος γιος κατηγορήθηκε για βασανιστήρια και πράξεις βαρβαρότητας που οδήγησαν στον θάνατο της μητέρας του. Ο μεγαλύτερος γιος και η σύντροφός του κατηγορήθηκαν για συνέργεια στα εγκλήματα, καθώς και για απαγωγή και οργανωμένη απάτη. Και οι τρεις τέθηκαν υπό προσωρινή κράτηση, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό της σορού της γυναίκας.
