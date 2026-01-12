Pandorogate: Ένα χριστουγεννιάτικο γλυκό διέλυσε το πιο επιδραστικό ζευγάρι της Ιταλίας, πώς η συντριβή της Κιάρα Φεράνι ενίσχυσε πολιτικά την Μελόνι

Η Κιάρα Φεράνι, άλλοτε η πιο δημοφιλής instagrammer και σύμβολο της προοδευτικής Ιταλίας, βρίσκεται αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο ποινής φυλάκισης 20 μηνών, στο πλαίσιο του σκανδάλου Pandorogate - Βίοι αντίθετοι με τον πρώην σύζυγό της, Φέντεζ





Η πτώση της Κιάρα Φεράνι και του Φέντεζ, του πιο... πολιτικά επιδραστικού influencer ζευγαριού της Ιταλίας, μέσα από το σκάνδαλο «Pandorogate» για τις πωλήσεις του χριστουγεννιάτικου γλυκού «Pandoro», εξελίχθηκε σε υπόθεση με νομικές, πολιτικές και κοινωνικές προεκτάσεις, φέρνοντας στο προσκήνιο ακόμη και την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι , καθώς και τον αντιπρόεδρό της, Ματέο Σαλβίνι.Η Κιάρα Φεράνι, άλλοτε το απόλυτο πρόσωπο της ιταλικής μόδας στα social media και σύμβολο της προοδευτικής Ιταλίας , βρίσκεται αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο ποινής φυλάκισης 20 μηνών, στο πλαίσιο της υπόθεσης που έμεινε γνωστή ως «Pandorogate». Η influencer κατηγορείται ότι το 2023 παραπλάνησε καταναλωτές, προωθώντας πολυτελή Pandoro και μπριός με άχνη ζάχαρη, σε διογκωμένες τιμές, υποστηρίζοντας ότι μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη άρρωστων παιδιών.Η δίκη της ξεκίνησε σε δικαστήριο του Μιλάνου στα τέλη Νοεμβρίου, με την ετυμηγορία να αναμένεται σε λίγες ημέρες, στις 14 Ιανουαρίου. Οι εισαγγελείς ζητούν ποινή φυλάκισης 20 μηνών, ενώ η Φεράνι αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε παρανομία. Καταθέτοντας, στις 25 Νοεμβρίου, υποστήριξε ότι όλες οι ενέργειες έγιναν «με καλή πίστη» και ότι κανείς από τους εμπλεκόμενους δεν αποκόμισε κέρδος.Ο πρώην σύζυγός της, ο ράπερ και ακτιβιστής Φεντερίκο Λούτσια, γνωστός ως Φέντεζ , δεν κατηγορήθηκε για την υπόθεση. Ωστόσο, ο γάμος τους κατέρρευσε υπό το βάρος της έντονης δημοσιότητας και της κοινωνικής κατακραυγής, ενώ ο ίδιος ακολούθησε μια απρόσμενη πολιτική μετατόπιση προς τη Δεξιά.Ήδη πριν από την έναρξη της δίκης, το σκάνδαλο είχε αποκτήσει πολιτικές διαστάσεις. Το ζευγάρι είχε συνδέσει τη δημόσια εικόνα του με προοδευτικά αιτήματα, συχνά ερχόμενο σε σύγκρουση με το παραδοσιακό καθολικό και συντηρητικό κατεστημένο. Είχαν ταχθεί κατά των διακρίσεων, υπέρ των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και είχαν συγκεντρώσει σημαντικά ποσά για μονάδες εντατικής θεραπείας κατά την πανδημία της Covid.Με το ξέσπασμα του Pandorogate, επισημαίνει σε άρθρο του το Politico, η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι έσπευσε να στοχοποιήσει τη Φεράνι, χαρακτηρίζοντάς την αρνητικό πρότυπο. Σε ομιλία της σε συγκέντρωση το 2023, δήλωσε ότι «τα πραγματικά πρότυπα δεν είναι influencers που βγάζουν τεράστια ποσά, προωθώντας ακριβά πανετόνε, που υποτίθεται ότι προορίζονται για φιλανθρωπία».Το 2024, η Μελόνι παρουσίασε νομοσχέδιο, που έγινε γνωστό ως «νόμος Φεράνι», με στόχο influencers που κατηγορούνται ότι παραπλανούν το κοινό μέσω λαμπερών διαφημιστικών εκστρατειών. Αν και η συγκεκριμένη νομοθεσία δεν αποτελεί τη βάση της δίωξης της Φεράνι -η οποία στηρίζεται σε υφιστάμενους νόμους περί απάτης και προστασίας καταναλωτή- θεωρήθηκε ευρέως πολιτική απάντηση στο σκάνδαλο.Σε αντίθεση με την πρωθυπουργό, ο αντιπρόεδρός της και επικεφαλής της Λέγκας, Ματέο Σαλβίνι, υπερασπίστηκε δημόσια τη Φεράνι, δηλώνοντας «σοκαρισμένος» από την «κακία και το μίσος» που εκδηλώθηκαν εναντίον της ίδιας και της οικογένειάς της.Μετά το σκάνδαλο, άρχισε να διαμορφώνεται μια απρόσμενη προσέγγιση μεταξύ του Σαλβίνι και του Φέντεζ. Ο ράπερ, άλλοτε σφοδρός επικριτής της ιταλικής ακροδεξιάς, εμφανίστηκε δίπλα σε δεξιές προσωπικότητες, φιλοξένησε στο podcast του τον σκληροπυρηνικό της Λέγκας, Ρομπέρτο Βανατσίνι και συμμετείχε στο συνέδριο νεολαίας της Forza Italia. Στην αυτοβιογραφία του, μάλιστα, αναφέρει ότι ο Σαλβίνι ήταν από τους ελάχιστους δημόσιους παράγοντες που του έδειξαν στήριξη μετά το διαζύγιο, παρά τις βαθιές πολιτικές τους διαφορές.Πριν από το δικαστικό δράμα, το ζευγάρι είχε χτίσει μέσα σε μια δεκαετία μια μοναδική «αυτοκρατορία των millennials», συνδυάζοντας μόδα, επιχειρηματικότητα, ακτιβισμό και ψυχαγωγία. Η Φεράνι ξεκίνησε το 2009 το blog The Blonde Salad, το οποίο εξελίχθηκε σε πλατφόρμα e-commerce και lifestyle media, προσελκύοντας μεγάλους οίκους μόδας και φτάνοντας να γίνει «case study» στο Harvard Business School.

Ο Fedez, ήδη γνωστός ράπερ, επαναπροσδιόρισε τον ρόλο του ως πολιτικός σχολιαστής και προκλητική δημόσια φωνή, προκαλώντας συχνά τη Μελόνι, στηρίζοντας το Κίνημα Πέντε Αστέρων και χρησιμοποιώντας το φεστιβάλ του Σανρέμο ως βήμα πολιτικής κριτικής.



Η γνωριμία τους το 2016 μετέτρεψε τη σχέση τους σε κοινό brand, με τον γάμο του 2018 να εξελίσσεται σε χορηγούμενο υπερθέαμα και την οικογενειακή τους ζωή να προβάλλεται ως λαμπερό reality show.



Η εικόνα αυτή κατέρρευσε στα τέλη του 2023, όταν αποκαλύφθηκε ότι η καμπάνια παντόρο της Φεράνι, σε συνεργασία με την εταιρεία Balocco, δεν συνέδεε τις πωλήσεις με φιλανθρωπικές δωρεές, παρά την αντίθετη εντύπωση που δημιουργούσαν οι συσκευασίες και οι αναρτήσεις στα social media. Η Balocco είχε ήδη καταβάλει δωρεά 50.000 ευρώ μήνες νωρίτερα, ενώ οι εταιρείες της Φεράνι φέρονται να αποκόμισαν πάνω από ένα εκατ. ευρώ.



Η ιταλική Επιτροπή Ανταγωνισμού (AGCM) επέβαλε πρόστιμα άνω των 1,4 εκατ. ευρώ για παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές, οδηγώντας το 2025 στην άσκηση ποινικής δίωξης για κακουργηματική απάτη. Στο σκεπτικό της απόφασης για τη διεξαγωγή της δίκης, η Εισαγγελία αναφέρει ότι η Φεράνι «χρησιμοποίησε τη φιλανθρωπία, για να ενισχύσει την εικόνα της».



Σήμερα, η ίδια η Ιταλίδα influencer έχει επιλέξει τη σιωπή, αντιμετωπίζοντας νομικές δυσκολίες, απώλεια συνεργασιών και σοβαρό πλήγμα στη δημόσια εικόνα της, αλλά και στην οικονομική της κατάσταση, λόγω των εκατομμυρίων που έχει κληθεί να πληρώσει σε πρόστιμα. Αντίθετα, ο Φέντεζ παραμένει ενεργός στον δημόσιο διάλογο.



Η κατάρρευση του ζευγαριού αφαιρεί ένα από τα ελάχιστα ισχυρά προοδευτικά αντίβαρα σε μια εθνικιστική κυβέρνηση που πλέον ελέγχει αποτελεσματικά την ψηφιακή επικοινωνία. Όπως σημειώνουν αναλυτές, η υπόθεση έχει ήδη οδηγήσει τις εταιρείες να είναι πιο προσεκτικές στις φιλανθρωπικές καμπάνιες με influencers.



Η κοινή τους αφήγηση επιχειρηματικής αισιοδοξίας και προοδευτικού ακτιβισμού έχει ουσιαστικά εξατμιστεί. Η Φεράνι πληρώνει το βαρύτερο τίμημα, αλλά και οι δύο καριέρες αποδείχθηκαν εξαιρετικά ευάλωτες στο πρώτο μεγάλο σκάνδαλο.