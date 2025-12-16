Η ανατροπή Αλιέντε από τον Πινοσέτ στη Χιλή το 1973 και ο ρόλος των ΗΠΑ

Η υποστήριξη των ΗΠΑ σε δικτατορικά καθεστώτα στα χρόνια του «ψυχρού πολέμου», η εμπλοκή τους στη Χιλή από το 1964 - Η ανατροπή του νόμιμα εκλεγμένου Προέδρου της Σαλβαντόρ Αλιέντε (1973), η αυτοκτονία του και η κατάληψη της εξουσίας από τον Στρατηγό Πινοσέτ - Οι χιλιάδες νεκροί Χιλιανοί και ο ρόλος (και εδώ…) του Χένρι Κίσινγκερ