«Ελπίδα»: Ο ανθρώπινος Πάπας Φραγκίσκος και οι άγνωστες στιγμές του

«Είμαι αμαρτωλός. Αυτός είναι ο πιο ορθός ορισμός. Και δεν είναι τρόπος του λέγειν, λεκτικό κατασκεύασμα, στοιχείο λογοτεχνίας, θεατρική ατάκα. Είμαι σαν τον Ματθαίο στον πίνακα του Καραβάτζο: ένας αμαρτωλός στον οποίο έστρεψε το βλέμμα Του ο Κύριος. Κι αυτό ακριβώς είπα όταν με ρώτησαν αν δεχόμουν: “peccator sum, sed super misericordia et infinita patientia Domini nostri Jesu Christi confisus et in spiritu penitentiae accepto” (Είμαι αμαρτωλός, όμως εμπιστεύομαι την απεριόριστη ευσπλαχνία και υπομονή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και αποδέχομαι σε πνεύμα μετάνοιας)».Πρόκειται για τα χαρακτηριστικά λόγια ενός τύποις αναμάρτητου -σύμφωνα με το δόγμα- Πάπα , κατά κόσμονπου γεννήθηκε το 1936 στο Φλορέστο με καταγωγή από το Πιεμόντε, με το οποίο δήλωνε πάντοτε συνδεδεμένος αφού από εδώ ξεκίνησαν οι πρόγονοί του, το 1922 για το Μπουένος Αϊρες.«Οι δικοί μου είχαν ξεκινήσει ως εργάτες ασφαλτοστρώνοντας δρόμους, που από το λιμάνι στο ποτάμι έφταναν στους αγρούς - και μέσα σε λίγο καιρό έστησαν μια επιχείρηση πλακοστρώσεων και ασφαλτοστρώσεων και τα πράγματα πήγαν καλά για εκείνους», περιγράφει χαρακτηριστικά, πουσε μετάφρασηΕκτοτε η οικογένεια, οι πρόγονοι, οι γονείς του αλλά κι εκείνος ποτέ δεν έπαψαν, ιδιαίτερα μετά την κρίση του ’29, να δουλεύουν: από εργάτες σε καθαρισμού μέχρι σε έναν Ελληνοεβραίο σε εργοστάσιο καλτσοποιίας ακόμα και μπάρμαν, με τον ίδιο να εργάζεται από πορτιέρτης έως επιστάτης. Ζούσαν σε φτωχική γειτονιά, έτρωγαν σχεδόν αποκλειστικά ιταλικά φαγητά, όπως καπελέτι «στρίβοντας κομματάκια ζύμης με το δάκτυλο του χεριού», αλλά και πίτσες τις οποίες ο ίδιος ανέκαθεν δήλωνε ότι λάτρευε. Από την οικογένειά του έμαθε να αγαπάει τη μουσική και ιδιαίτερα την όπερα.Ομολογεί ότι λάτρευε το καρναβάλι, τις μεταμφιέσεις και τις γιορτές και ότι, αν εξαιρέσεις τη βαθιά αφοσίωσή του στη θρησκεία, έζησε σαν ένας κανονικός έφηβος: στην αυτοβιογραφία περιγράφει τα κορίτσια που του άρεσαν, το ξύλο που αναγκάστηκε να δώσει με συμφοιτητές του, όταν σπούδαζε χημικός, φτάνοντας να τραυματίζει κάποιον επικίνδυνα στο κεφάλι, την αγάπη του για την όπερα, τη μουσική και… το ποδόσφαιρο. Χρειάστηκε, μάλιστα, κατά την πρακτική του να καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να μη σκέφτεται κάποιο κορίτσι που του είχε γίνει εμμονή αλλά, όπως ομολογεί στην αυτοβιογραφία του, «ήταν κάτι φυσιολογικό, ίσα-ίσα θα ήμουν μη φυσιολογικός αν δεν είχα περάσει από αυτού του είδους τις καταστάσεις. Ακόμη και σήμερα σκέφτομαι πως αν ένα αγόρι ή ένα κορίτσι ακούσει το ιδιαίτερο κάλεσμα του Θεού και δεν νιώσει και λίγη αβεβαιότητα, λίγο φόβο… κάτι του λείπει. Σε τέτοιες περιπτώσεις γίνομαι λίγο καχύποπτος. Ο Κύριος μας καλεί για σπουδαία πράγματα και είναι υγιές και ωφέλιμο ο ενθουσιασμός για το κάλεσμα να συνοδεύεται και από λίγο φόβο».Τα σπουδαία και τα μεγάλα αναμφίβολα ακολούθησαν αφού ο Πάπας Φραγκίσκος υπήρξε κοντά στους ανθρώπους, στους φτωχούς και τους καταφρονεμένους με κάθε τρόπο πλένοντας τα πόδια φυλακισμένων, μεταναστών και μουσουλμάνων, αποδεχόμενος τη διαφορετικότητα, τους γκέι ακόμα και τους τρανς, δίνοντάς τους μάλιστα άτυπα το δικαίωμα να παντρεύονται. Προτιμούσε, επίσης, αντί να μένει στα παπικά παλάτια, να κοιμάται σε ένα λιτό δωμάτιο στον ξενώνα Casa Santa Marta και να τρώει μαζί με τους εργαζομένους - είχε μάλιστα καλέσει ακόμα και τους σκουπιδιάρηδες σε λειτουργία! Στην αυτοβιογραφία του λέει τα πράγματα με το όνομά τους αποκαλύπτοντας ότι πολλοί εκπρόσωποι της Παπικής Εκκλησίας προέβησαν σε σεξουαλικές κακοποιήσεις και ότι ο ίδιος αναγκάστηκε να παύσει έναν ιερωμένο που είχε εκμεταλλευτεί σεξουαλικά ένα ανάπηρο παιδί. Δεν φοβάται να μιλήσει για τον ομαδικό βιασμό που υπέστη ένα κορίτσι στην Αφρική, μια ιστορία που του αφηγήθηκε η ίδια. Δεν ξεχνάει, επίσης, να προασπιστεί τους μετανάστες αφού ποτέ, όπως λέει, δεν ξέχασε πως υπήρξε ένα παιδί μεταναστών. Για τον ίδιο εκπολιτισμός σημαίνει να μην ξεχνάς ποτέ την καταγωγή σου και τις ρίζες σου κι αυτό είχε στο μυαλό του όταν έπαιρνε μαζί του έπειτα από την επίσκεψή του στη Λέσβο στο αεροπλάνο οικογένειες μεταναστών αλλάζοντας για πάντα τη μοίρα τους.Με περηφάνια ομολογεί ότι τα παιδιά αυτά πρόκοψαν και ότι μια κοπέλα από τη Συρία, που τον ακολούθησε με το παπικό αεροπλάνο, σήμερα είναι ερευνήτρια βιολόγος με αξιομνημόνευτο έργο. Ακόμα και στον τρόπο λατρείας ήταν μοναδικός : μπορεί να μην άλλαξε πολλά στοιχεία από το παπικό δόγμα, αλλά δεν ξεχνούσε ότι οδηγός του ήταν -σε αντίθεση με άλλους ηγέτες της Παπικής Εκκλησίας που επικαλούνταν αποκλειστικά τον Ιησού- η Παναγία, στην οποία προσέτρεχε σε δύσκολες στιγμές της ζωής του. Γι’ αυτό συνδέθηκε όσο κανείς με τη Santa Maria Maggiore, την αγαπημένη του εκκλησία στην οποία είχε προσευχηθεί την ημέρα που έγινε Πάπας κι εκεί αποφάσισε να κατοικήσει μετά θάνατον. Είναι, άλλωστε, η εκκλησία που φιλοξενεί το άγαλμα της Παναγίας που παρήγγειλε ο Πάπας Βενέδικτος ΙΕ’ το 1918 ζητώντας της να τερματίσει τον A’ Παγκόσμιο Πόλεμο.