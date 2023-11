Ποιο είναι το κορυφαίο resort στην υφήλιο για το 2023

Η αναγεννησιακή πολυτέλεια των χώρων σε συνδυασμό με το μοναδικής ομορφιάς τοπίο καθιστούν το «Passalacqua» κορυφαίο προορισμό φιλοξενίας

Το καλύτερο ξενοδοχείο του κόσμου για το 2023 επεκτείνεται σε τρία πλήρως αναπαλαιωμένα κτίρια και διαθέτει 24 σουίτες που κάνουν τον επισκέπτη να νιώθει σαν βασιλιάς

Τι κι αν ο Τζορτζ Κλούνεϊ -μετά της συζύγου του Αμάλ και των δίδυμων τέκνων τους- λέγεται πως αφήνουν άρον άρον την πολυτελή, εντυπωσιακή και χιλιοτραγουδισμένη από τον Τύπο βίλα Ολεάντρα στις όχθες της λίμνης Κόμο; Η περιοχή της Βόρειας Ιταλίας δεν εξαρτά την αίγλη της από τις αποφάσεις μιας οικουμενικού βεληνεκούς διασημότητας και τις διαστάσεις του real estate χαρτοφυλακίου της.Μπορεί ο Αμερικανός ηθοποιός να εγκαταλείψει μια περιοχή με την οποία ταυτίστηκε στο συλλογικό ασυνείδητο, έζησε μερικές από τις ωραιότερες και τις πιο ξέγνοιαστες στιγμές της δικής του ζωής αλλά και των οικείων του -η επιστήθια φίλη τουπαντρεύτηκε τον δεύτερο σύζυγό τηςμε σκηνικό τους κήπους της αναγεννησιακής βίλας- και ενδεχομένως συνέδραμε στην αναβίωσή της σε ταξιδιωτικό προορισμό, όμως η πολύ πρόσφατη ιστορία δείχνει πως η ζωή στο τοπόσημο της Βόρειας Ιταλίας θα συνεχίζεται και χωρίς εκείνον.Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα το ξενοδοχείο « Passalacqua » ή αλλιώς μια έπαυλη του 18ου αιώνα που ανακαινίστηκε υποδειγματικά και υποδέχτηκε τους πρώτους επισκέπτες του τον Ιούνιο του 2022 αναδείχτηκε ως το καλύτερο στον κόσμο για το 2023. Και μάλιστα όχι από κάποια online ψηφοφορία ή βάσει των κριτικών όσων έχουν σπεύσει να το επισκεφθούν στον ενάμιση χρόνο λειτουργίας του, αλλά με τη βούλα του θεσμού The World’s 50 Best Hotels, ο οποίος ξεκίνησε πρώτη φορά φέτος και, όπως προδίδει το όνομά του, είναι αδελφή διοργάνωση των έγκριτων 50 Best Restaurants και 50 Best Bars.Η εννεαμελής ελλανόδικος επιτροπή που αποτελείται από συγγραφείς, ταξιδιωτικούς συντάκτες, influencers και άλλους πολυταξιδεμένους ευζωιστές πρόκρινε το ξενοδοχείο που μεταξύ του 1829 και του 1833 υπήρξε κατοικία και δημιουργικό καταφύγιο του συνθέτη Βιντσέντσο Μπελίνι -ο αστικός μύθος λέει μάλιστα πως εκεί συνέθεσε την εμβληματική «Νόρμα» με μούσα του τη διάσημη σοπράνο της εποχής Τζουντίνα Πάστα- ως το κορυφαίο στον κόσμο τόσο χάρη στις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που προσφέρει, μα κυρίως εξαιτίας της old school αχλής που είναι κυρίαρχη σε κάθε σπιθαμή των δωματίων, της διακόσμησης και των κήπων, που θα έβαζε κανείς στοίχημα πως συναγωνίζονται σε κάλλος εκείνον της Εδέμ.Η Βίλα Λουτσίνι Πασαλάκουα, όπως είναι το πλήρες όνομά της, ξεκίνησε να χτίζεται στην περιοχή Μολτράσιο, βόρεια του Κόμο, στα μέσα του 18ου αιώνα. Θεμελιώθηκε μάλιστα στα απομεινάρια ενός μεσαιωνικού μοναστηριού που λειτουργούσε ως έδρα του Τάγματος των Ουμιλιάτι. Το 1787 το οίκημα εξαγοράστηκε από τον κόμη Αντρέα Πασαλάκουα, ο οποίος ήταν αρκετά γενναιόδωρος -στην περίοδό του η βίλα απέκτησε σε αδρές γραμμές τη σημερινή μορφή της, έγινε δηλαδή ένα υπόδειγμα εξτραβαγκάντσας και ιταλικού μπαρόκ- και άλλο τόσο επιδραστικός ώστε το όνομά του να μνημονεύεται ακόμα - 200 και βάλε χρόνια μετά. Μέσα σε αυτό το διάστημα το οίκημα πέρασε από σαράντα κύματα κι άλλες τόσες ιδιοκτησίες, άκμασε και παράκμασε, ενώ τη δεκαετία του ’70 αγοράστηκε από την οικογένεια Ντε Σάντις, στην οποία ανήκει και το θρυλικό «Grand Hotel Tremezzo».Η τεχνογνωσία τους στον τομέα της φιλοξενίας είναι απαράμιλλη, όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς διά γυμνού οφθαλμού στις έκπαγλης και μια ιδέα υπερβολικής ομορφιάς εικόνες του «Passalacqua», το οποίο πλέον εκτείνεται σε τρία διαφορετικά κτίρια -ακόμα και οι παλιοί στάβλοι μετασκευάστηκαν πλήρως ώστε να φιλοξενήσουν κάποιες από τις 24 σουίτες-, διαθέτει εγκαταστάσεις well being οι οποίες αξιοποιούν με τρόπο εντυπωσιακό τις μεσαιωνικές μοναστικές στοές και βέβαια γαστρονομία υψηλού επιπέδου, σερβιρισμένη όμως με casual και απροσποίητο τρόπο. Φυσικά, όλα εδώ πληρώνονται. Ειδικά μάλιστα τα ωραία, τα καλαίσθητα και τα μοναδικά. Η διαμονή στη βίλα «Passalacqua» αποτιμάται σε περίπου 1.400 ευρώ ανά διανυκτέρευση, ποσό σχεδόν ευτελές, αν όχι κοψοχρονιά, για να ζήσει κανείς -σχεδόν κατά κυριολεξία- ως αναγεννησιακός άνθρωπος.