Προπονητής Ρόκετς για Σενγκούν: «Είναι σπουδαίο να βλέπω τους κόπους του να ανταμείβονται»
Όσα δήλωσε ο Ίμε Ουντόκα για τον αθλητή του στους Χιούστον Ρόκετς και την απόδοσή του στο Eurobasket
Ο Σενγκούν είναι βασικός υποψήφιος για το βραβείο του MVP του Eurobasket, μαζί με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και σίγουρα η αποψινή (21:00) τους προσωπική αναμέτρηση θα κρίνει πολλά στο μεγάλο ημιτελικό Ελλάδας-Τουρκίας.
Ο 23χρονος Σενγκούν μετράει 21.6 πόντους, 10.9 ριμπάουντ και 7.1 ασίστ στο τουρνουά.
Ο προπονητής του διεθνούς Τούρκου αστέρα στους Χιούστον Ρόκετς, Ίμε Ουντόκα, σχολιάζει την απόδοση του παίκτη του…
«Θέλουμε να δουλεύουμε μαζί τους σε συγκεκριμένα πράγματα. Κάνει σπουδαία δουλειά με τον τρόπο που τον μαρκάρουν στο Eurobasket, μοιράζοντας υψηλό αριθμό ασίστ. Είναι πολύ αποτελεσματικός», είπε ο Ουντόκα στο Sports Illustrated και πρόσθεσε:
«Έχει καταφέρει, επίσης, να βγάλει μεγάλες αμυντικές φάσεις, που έδωσαν νίκες στην ομάδα του. Είναι σπουδαίο να βλέπουμε τη δουλειά του να ανταμείβεται».
