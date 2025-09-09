Eurobasket 2025: Ο Θανάσης κόλλησε το ιστορικό αυτοκόλλητο της Εθνικής στον πίνακα του Eurobasket - Βίντεο
Η ιστορική στιγμή όπου σύσσωμη η «γαλανόλευκη» κόλλησε το αυτοκόλλητο της Ελλάδας στον πίνακα του bracket του Eurobasket
Ελλάδα με μέταλλο και ψυχή «κατασπάραξε» τη Λιθουανία με σκορ 87-76 και προκρίθηκε για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια στα ημιτελικά του Eurobasket, βροντοφωνάζοντας πως πάει για μετάλλιο.
Οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί των διεθνών μας συνεχίστηκαν και εκτός παρκέ, καθώς, σύσσωμη η «γαλανόλευκη» ομάδα πήγε στο σημείο όπου βρίσκεται ο πίνακας του bracket της διοργάνωσης, με τον Θανάση Αντετοκούνμπο να κολλά το αυτοκόλλητο της Ελλάδας στη θέση των ημιτελικών.
Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Τουρκία στα ημιτελικά με φόντο μία θέση στον μεγάλο τελικό.
HELLAS TO THE SEMIS 🇬🇷✅ #EUROBASKET pic.twitter.com/X0VyHc87Hn— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 9, 2025
