Eurobasket 2025: Ο Θανάσης κόλλησε το ιστορικό αυτοκόλλητο της Εθνικής στον πίνακα του Eurobasket - Βίντεο

EUROBASKET 2025
Εθνική Μπάσκετ Λιθουανία Τουρκία Θανάσης Αντετοκούνμπο

Η ιστορική στιγμή όπου σύσσωμη η «γαλανόλευκη» κόλλησε το αυτοκόλλητο της Ελλάδας στον πίνακα του bracket του Eurobasket

Ελλάδα με μέταλλο και ψυχή «κατασπάραξε» τη Λιθουανία με σκορ 87-76 και προκρίθηκε για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια στα ημιτελικά του Eurobasket, βροντοφωνάζοντας πως πάει για μετάλλιο.

Οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί των διεθνών μας συνεχίστηκαν και εκτός παρκέ, καθώς, σύσσωμη η «γαλανόλευκη» ομάδα πήγε στο σημείο όπου βρίσκεται ο πίνακας του bracket της διοργάνωσης, με τον Θανάση Αντετοκούνμπο να κολλά το αυτοκόλλητο της Ελλάδας στη θέση των ημιτελικών. 

Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Τουρκία στα ημιτελικά με φόντο μία θέση στον μεγάλο τελικό. 


