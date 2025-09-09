Eurobasket 2025: Την Παρασκευή ο ημιτελικός Ελλάδα-Τουρκία στη Ρίγα
Eurobasket 2025: Την Παρασκευή ο ημιτελικός Ελλάδα-Τουρκία στη Ρίγα
Η Τουρκία απέκλεισε την Πολωνία στους «8» και θα βρεθεί με την Εθνική μας στον ημιτελικό που ξεπέρασε το εμπόδιο της Λιθουανίας
Η Εθνική μας ομάδας τα κατάφερε και προκρίθηκε, 87-76 εναντίον της Λιθουανίας, στα ημιτελικά του Eurobasket μετά από 16 χρόνια και το 2009.
Εκεί θα βρει απέναντι της την Τουρκία, η οποία ξεπέρασε το εμπόδιο της Πολωνίας με πρωταγωνιστή τον Αλπερέν Σενγκούν.
Το ματς θα διεξαχθεί την Παρασκευή, χωρίς να έχει γίνει ακόμα γνωστή η ώρα διεξαγωγής. Θα είναι ή στις 17:00 ή στις 21:00.
Ο άλλος ημιτελικός θα βγει από τα ματς Φινλανδία - Γεωργία και Γερμανία - Σλοβενία, τα οποία θα διεξαχθούν την Τετάρτη στις 17:00 και 21:00 αντίστοιχα.
