EuroBasket 2025: «Τελικός» πρώτης θέσης για την Εθνική απόψε κόντρα στην Ισπανία
Στις 21:30 το πιο σημαντικό παιχνίδι της Γαλανόλευκης ως τώρα στη διοργάνωση
Ολοκληρώνεται η φάση των ομίλων του EuroΒasket 2025 και η Εθνική ομάδα μπαίνει στη μεγαλύτερη δοκιμασία της μέχρι στιγμής στη διοργάνωση. Το βράδυ της Πέμπτης θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Ισπανία, σε μια αναμέτρηση που μπορεί να κρίνει πολλά για τη συνέχεια, στο «Σπύρος Κυπριανού» της Λεμεσού.
Το τζάμπολ έχει οριστεί για τις 21:30 και το παιχνίδι θα μεταδοθεί ζωντανά μέσα από τη συχνότητα του ΕΡΤNEWS.
Η Ελλάδα, που βρίσκεται στην κορυφή του Γ’ ομίλου με σκορ 3-1, θέλει τη νίκη ώστε να εξασφαλίσει την πρωτιά και να έχει ευκολότερο έργο στη φάση των «16» της διοργάνωσης. Μετά την ήττα από τη Βοσνία (77-80) η επιστροφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο και του Γιαννούλη Λαρεντζάκη αναμένεται να δώσει ένα παραπάνω κίνητρο και ψυχολογία στην ομάδα.
Τα σενάρια για τη θέση της Εθνικής στον όμιλο
Το πιο ξεκάθαρο σενάριο είναι αυτό για την πρώτη θέση. Η γαλανόλευκη θα τερματίσει στην κορυφή εάν επικρατήσει της Ισπανίας την τελευταία αγωνιστική. Παράλληλα, θα αναγκάσει τους Ισπανούς σε αποκλεισμό για πρώτη φορά μετά από 33 χρόνια, εφόσον και η Βοσνία νικήσει τη Γεωργία.
Από εκεί και πέρα υπάρχουν τέσσερα σενάρια τα οποία προβλέπουν ήττα της Εθνικής σε συνδυασμό με άλλα αποτελέσματα στον όμιλο.
Πλέον υπάρχουν τα εξής σενάρια για την Εθνική ομάδα:
1η: Η Ελλάδα θα βγει πρώτη εάν νικήσει την Ισπανία την ερχόμενη Πέμπτη (4/9) ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα αποτελέσματα στα παιχνίδια του ομίλου.
2η: Αν χάσει από την Ισπανία έως 27 πόντους διαφορά, η Ιταλία νικήσει την Κύπρο και η Γεωργία την Βοσνία.
3η: Αν χάσει από την Ισπανία με τουλάχιστον 28 πόντους διαφορά, η Ιταλία νικήσει την Κύπρο και η Γεωργία την Βοσνία.
4η: α) Αν χάσει από την Ισπανία, η Ιταλία νίκησε την Κύπρο και η Βοσνία την Γεωργία.
4η: β) Αν χάσει από την Ισπανία, η Ιταλία χάσει από την Κύπρο και η Βοσνία νικήσει την Γεωργία.
Εθνική: Η βαθμολογία στον όμιλό της
Ελλάδα 3-1
Ιταλία 3-1
Ισπανία 2-2
Βοσνία 2-2
Γεωργία 2-2
Κύπρος 0-4
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας στο Eurobasket:
15:00 Novasports Start Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Γεωργία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
15:00 Novasports 4HD Γαλλία – Ισλανδία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
18:00 Novasports 4HD Ισραήλ – Σλοβενία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
18:15 Novasports Start Ιταλία – Κύπρος Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
21:30 Novasports 4HD Πολωνία – Βέλγιο Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
21:30 ΕΡΤ1-Novasports Start Ισπανία – Ελλάδα Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
