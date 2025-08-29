Eurobasket 2025: Ακάθεκτη Τουρκία έκανε το 2/2 με ηγέτη Σενγκούν, 92-78 την Τσεχία - Βίντεο

Ο Σένγκουν συνέχιζε το βιολί του, η άμυνα της Τουρκίας περιόρισε τα ελεύθερα σουτ της Τσεχίας και κάπως έτσι πραγματοποίησε επιμέρους σκορ 24-10 έως το 45-37 του ημιχρόνου. Έκτοτε η πλάστιγγα είχε γείρει ολοκληρωτικά στη μεριά της Τουρκίας!Όπως και στο ματς κόντρα στην Λετονία, έτσι και απέναντι στην Τσεχία, ο Τσέντι Όσμαν πήρε «φωτιά» στην 3η περίοδο και «απαντούσε» στα τρίποντα του Πέτερκα.Ο δείκτης του σκορ έφτασε και στο +11 (70-59) στο 28' και ουσιαστικά σ' εκείνο το σημείο τελείωσε και οριστικά και αμετάκλητα το παιχνίδι.Το ενδιαφέρον στράφηκε περισσότερο στην στατιστική του Αλπερέν Σένγκουν, ο οποίος «άγγιξε» το triple double το οποίο ωστόσο έχασε για μια ασίστ (23π., 12ριμπ., 9ασ.) πριν τον αποσύρει στον πάγκο ο Άταμαν τρία λεπτά πριν από το τέλος και με το σκορ στο 85-70 υπέρ της Τουρκίας.Τα δεκάλεπτα: 21-27, 45-37, 72-62, 92-78.