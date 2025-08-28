EuroBasket 2025: Ξεκίνημα με... περίπατο για την Γαλλία, 92-64 το Βέλγιο
Η Γαλλία δεν δυσκολεύτηκε κόντρα στο Βέλγιο και επικράτησε με μεγάλη άνεση 92-64, στο πρώτο παιχνίδι της στο EuroBasket 2025
Ιδανική πρεμιέρα για την «ασημένια» Ολυμπιονίκη, Γαλλία, στον 4ο όμιλο του Eurobasket 2025. Οι «τρικολόρ» έκαναν... περίπατο απέναντι στο Βέλγιο και με το τελικό 92-64 άρχισαν νικηφόρα τις υποχρεώσεις τους στο Κατοβίτσε της Πολωνίας.
Ουσιαστικά η Γαλλία χρειάστηκε το πρώτο δεκάλεπτο για να επιβάλει τον ρυθμό της. Με έμφαση στην άμυνα περιόρισε στους 10 πόντους το Βέλγιο και εξασφάλισε στο 10΄ μία διαφορά ασφαλείας, την οποία όχι μόνο συντήρησε στο υπόλοιπο της αναμέτρησης, αλλά την εκτόξευσε στους 27 πόντους στο 28΄ (43-70).
Από τους νικητές, που διακρίθηκαν για τον επιθετικό πλουραλισμό τους (σκόραραν και οι 12), οι Μπιλαλ Κουλιμπαλί και Έλι Οκόμπο σημείωσαν από 12 πόντους, ενώ από το Βέλγιο πάλεψε ο Χανς Βάνγουιν με 13.
Τα δεκάλεπτα: 10-18, 27-43, 49-70, 64-92
Οι συνθέσεις:
ΒΕΛΓΙΟ (Γκιέργκια): Λεκόμτ 9, Μουέμα, Βανγούιν 13 (1), Σβαρτζ 8, Τούμπα 1, Μπακό 11, Βαν Βλιτ 3 (1), Λεντέγκεν, Βαν ντεν Έιντε 8 (2), Μενς 2, Γκουίσε 6.
ΓΑΛΛΙΑ (Φοτού): Φρανσίσκο 5 (1), Οκόμπο 12 (1), Χίφι 10 (2), Λουβαβού-Καμπαρό 3 (1), Γιαμπουσέλε 11, Κορντινιέ 7 (1), Μαλεντόν 6, Τζαϊτέ 6, Ρισασέ 10 (2), Χόαρντ 3, Σαρ 7, Κουλιμπαλί 12.
"YOU SHALL NOT PASS!" ❌#EuroBasket x @FRABasketball pic.twitter.com/41A5Pyzhm3— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 28, 2025
