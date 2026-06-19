Μουντιαλικές προβλέψεις με χιλιάδες ευρώ μετρητά
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Μουντιαλικές προβλέψεις με χιλιάδες ευρώ μετρητά

Το Μουντιάλ στην bwin παίζει… αλλιώς! Παίζει με καθημερινές προβλέψεις στο Score Master, που μοιράζει συνολικά €40.000 μετρητά, με δωρεάν συμμετοχή.

Μουντιαλικές προβλέψεις με χιλιάδες ευρώ μετρητά

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Αν θεωρείς ότι το Μουντιάλ είναι το στοιχείο σου, ότι είσαι το… δέκα το καλό των προβλέψεων, τότε μείνε εδώ που είσαι. Το Score Master της bwin, μόλις έγινε το αγαπημένο σου challenge!

bwin - Διαγωνισμός μετρητών! Score Master στο Μουντιάλ με €40.000 μετρητά*!

Καθημερινά μπαίνεις στην bwin και εντελώς δωρεάν κάνεις τις μουντιαλικές σου προβλέψεις για τους αγώνες του Παγκόσμιου Κυπέλλου, διεκδικώντας μερίδιο από €40.000 μετρητά! Το πρώτο και βασικό ερώτημα είναι το απλό, αλλά και… σύνθετο. Τελικά πόσο καλά γνωρίζεις το Μουντιάλ;

Η δράση συνεχίζεται καθημερινά στην bwin. Κι αυτό γιατί στο Score Master έχεις τη δυνατότητα να βελτιώσεις το προσωπικό σου σκορ, μέσα από τις καθημερινές δωρεάν προβλέψεις σου και να πάρεις ακόμα καλύτερη θέση για το μεγάλο έπαθλο.

bwin - Οι σωστές προβλέψεις κερδίζουν. €40.000 μετρητά* από το Score Master

Αυτό το Μουντιάλ δε χάνεται στην bwin. Εδώ το ζεις με νέα features, που έρχονται να… απογειώσουν την δράση. Με αναμετρήσεις να προσφέρονται με 0% Γκανιότα*, με Ενισχυμένες Αποδόσεις, με Build A Bet* και στο Live και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα, για να «παίξεις» μπάλα και στο live στοίχημα.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

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