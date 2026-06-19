H εταιρεία αξιοποιεί την ενέργεια των ανθρώπων της, τη δυναμική του αθλητισμού και τη δύναμη της τεχνολογίας με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής, της συμπερίληψης και της αλληλεγγύης.
Μουντιαλικές προβλέψεις με χιλιάδες ευρώ μετρητά
Μουντιαλικές προβλέψεις με χιλιάδες ευρώ μετρητά
Το Μουντιάλ στην bwin παίζει… αλλιώς! Παίζει με καθημερινές προβλέψεις στο Score Master, που μοιράζει συνολικά €40.000 μετρητά, με δωρεάν συμμετοχή.
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Αν θεωρείς ότι το Μουντιάλ είναι το στοιχείο σου, ότι είσαι το… δέκα το καλό των προβλέψεων, τότε μείνε εδώ που είσαι. Το Score Master της bwin, μόλις έγινε το αγαπημένο σου challenge!
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