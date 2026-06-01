«Άκυρο» του Τζόλη σε Τότεναμ – Αυτός είναι ο λόγος

Ωστόσο, η περίπτωση του Έλληνα διεθνούς εξτρέμ εξελίσσεται σε μια εξαιρετικά δύσκολη αποστολή για τα «σπιρούνια», καθώς ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής φαίνεται πως ρίχνει «άκυρο» στην εν λόγω προοπτική.Ο τεχνικός της Τότεναμ, Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι, αναζητά απεγνωσμένα έναν ποιοτικό ακραίο επιθετικό που θα δώσει λύσεις στο σκοράρισμα και τη δημιουργία, μετά τα τεράστια προβλήματα τραυματισμών που αντιμετώπισε η ομάδα τη φετινή σεζόν. Οι σκάουτερ του συλλόγου παρακολουθούσαν στενά τον Τζόλη καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, βλέποντάς τον ως τον ιδανικό αντικαταστάτη του Μπρέναν Τζόνσον, ο οποίος αποχώρησε τον περασμένο Ιανουάριο για την Κρίσταλ Πάλας.Η εκπληκτική σεζόν του 24χρονου άσου με τη φανέλα της Κλαμπ Μπριζ, όπου κατέγραψε το ασύλληπτο νούμερο των 22 γκολ και 29 ασίστ σε 52 εμφανίσεις, έχει στρέψει πάνω του τα βλέμματα ολόκληρης της Ευρώπης.Παρά το έντονο ενδιαφέρον της Τότεναμ, η μεταγραφή αυτή μοιάζει πλέον με μακρινό όνειρο. Ο λόγος δεν είναι άλλος από την επιθυμία του Θεσσαλονικιού άσου να αγωνίζεται στο κορυφαίο επίπεδο, με τον ίδιο να ξεκαθαρίζει σε συνέντευξή του σε βελγικό μέσο ότι επόμενος σταθμός του θα πρέπει να είναι ομάδα που συμμετέχει στο Champions League.«Θα πρέπει να είναι μια ομάδα από το Champions League, είτε από την Αγγλία, τη Γερμανία, την Ισπανία ή την Ιταλία. Μόνο η Παρί Σεν Ζερμέν θα ήταν μια καλύτερη επιλογή από την Κλαμπ Μπριζ. Το τρένο της Κρίσταλ Πάλας έχει ήδη περάσει για μένα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Έλληνας εξτρέμ.Καθώς η Τότεναμ δεν κατάφερε να εξασφαλίσει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο για τη νέα αγωνιστική περίοδο, ηχηρή δήλωση του Τζόλη αποτελεί βαρύ πλήγμα για τα μεταγραφικά πλάνα του Ντε Τζέρμπι, αναγκάζοντας την ομάδα του Λονδίνου να στρέψει αλλού την προσοχή της για την ενίσχυση των εξτρέμ.