«Ήμουν κουρασμένος αλλά πληρώνομαι για να παίζω μπάσκετ», δήλωσε ο Λούκα Ντόντσιτς που πέτυχε 100 πόντους σε 24 ώρες στο NBA

Οι 60 πόντοι του Σλοβένου είναι η δεύτερη καλύτερη εμφάνισή του στο NBA, από τότε που σημείωσε 73 εναντίον των Χοκς το 2024 φυσικά με τη φανέλα των Ντάλας Μάβερικς. Σημείωσε επίσης 60 πόντους εναντίον των Νικς το 2022.



Luka Doncic has outscored FOUR NBA franchises in the last 24 hours 😭😭



(H/t @OnyxOdds) pic.twitter.com/bOzXbQ6Gir — LakersMuse (@LALMuse) March 20, 2026



Με τους Λος Άντζελες Λέικερς οι 60 πόντοι είναι ρεκόρ του και είναι ο 2ος «Λιμνάνθρωπος» που πέτυχε 60 μετά τον Κόμπι Μπράιαντ.









«Είναι η δουλειά μου, οπότε πρέπει να βρίσκομαι εδώ. Πληρώνομαι πολύ για να παίζω... Το μπάσκετ μου δίνει μια κάποια ηρεμία όταν παίζω ένα παιχνίδι» είπε ο Ντόντσιτς και παραδέχτηκε: «Ήμουν κουρασμένος αλλά αυτό δείχνει τη δύναμη της ομάδας».