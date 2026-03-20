Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία γίνεται ολοένα πιο έξυπνη και διασυνδεδεμένη, η Xiaomi, 17 Series, μαζί με το ολοκληρωμένο οικοσύστημα που την πλαισιώνει από tablets, smartwatch και trackers προσφέρει μια πραγματικά connected και A.I. εμπειρία και μάλιστα με early bird προσφορές έως τις 15 Μαρτίου.
«Ήμουν κουρασμένος αλλά πληρώνομαι για να παίζω μπάσκετ», δήλωσε ο Λούκα Ντόντσιτς που πέτυχε 100 πόντους σε 24 ώρες στο NBA
Ο Σλοβένος σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς σημείωσε 40 πόντους κόντρα στο Χιούστον και άλλους 60 απέναντι στο Μαϊάμι μέσα σε 24 ώρες
H αρχή έγινε με τους 40 πόντους κόντρα στους Χιούστον Ρόκετς και ακολούθησαν οι 60 πόντοι απέναντι στους Μαϊάμι Χιτ στην Φλόριντα παρουσία και του Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης στο τένις, Κάρλος Αλκαράθ.
Luka Doncic after scoring 60 against the Heat on the second half of a back-to-back
“I’m tired as shit”
(h/t @LukaUpdates)
Luka Dončić over his last 8 games:— NBACentral (@TheDunkCentral) March 20, 2026
60 PTS - 7 REB - 5 STL
40 PTS - 9 REB - 10 AST
36 PTS – 6 REB – 4 AST
30 PTS – 11 REB – 13 AST
51 PTS – 10 REB – 9 AST
31 PTS – 11 REB – 11 AST
35 PTS – 8 REB – 4 AST
44 PTS – 9 REB – 5 AST
Lakers 8-0 pic.twitter.com/5A7PK9UBP4
Luka Magic 🤝 Carlos Alcaraz
Dončić drops 60.
Lakers win their 8th straight.@atptour 🎾 pic.twitter.com/DAjXZRK2T1
Ο Σλοβένος σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς αν και είναι σε δικαστική διαμάχη με την σύντροφό του και έχει να δει για μήνες τα παιδιά του τα οποία είναι στην πατρίδα του με τη μαμά τους παίζει απίστευτο μπάσκετ το τελευταίο διάστημα.
A 60-POINT NIGHT for Luka Dončić 😱🔥
(via @NBA)
Şu an Luka Dončić’e dokunmayın; çünkü alev alabilirsiniz.— Spor Depor (@spordepormedya) March 20, 2026
▪️ 60 PTS
▪️ 7 RİBAUND
▪️ 5 TOP ÇALMA
▪️ 9 ÜÇLÜK
pic.twitter.com/PWXMIEJXNr
Οι 60 πόντοι του Σλοβένου είναι η δεύτερη καλύτερη εμφάνισή του στο NBA, από τότε που σημείωσε 73 εναντίον των Χοκς το 2024 φυσικά με τη φανέλα των Ντάλας Μάβερικς. Σημείωσε επίσης 60 πόντους εναντίον των Νικς το 2022.
Luka Doncic has outscored FOUR NBA franchises in the last 24 hours 😭😭
(H/t @OnyxOdds)
Με τους Λος Άντζελες Λέικερς οι 60 πόντοι είναι ρεκόρ του και είναι ο 2ος «Λιμνάνθρωπος» που πέτυχε 60 μετά τον Κόμπι Μπράιαντ.
