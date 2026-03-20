«Ήμουν κουρασμένος αλλά πληρώνομαι για να παίζω μπάσκετ», δήλωσε ο Λούκα Ντόντσιτς που πέτυχε 100 πόντους σε 24 ώρες στο NBA
«Ήμουν κουρασμένος αλλά πληρώνομαι για να παίζω μπάσκετ», δήλωσε ο Λούκα Ντόντσιτς που πέτυχε 100 πόντους σε 24 ώρες στο NBA

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς σημείωσε 40 πόντους κόντρα στο Χιούστον και άλλους 60 απέναντι στο Μαϊάμι μέσα σε 24 ώρες

«Ήμουν κουρασμένος αλλά πληρώνομαι για να παίζω μπάσκετ», δήλωσε ο Λούκα Ντόντσιτς που πέτυχε 100 πόντους σε 24 ώρες στο NBA
Επικός Λούκα Ντόντσιτς πέτυχε 100 πόντους σε 2 αγώνες του NBA μέσα σε 24 ώρες φορώντας τη φανέλα των θρυλικών Λος Άντζελες Λέικερς. 

H αρχή έγινε με τους 40 πόντους κόντρα στους Χιούστον Ρόκετς και ακολούθησαν οι 60 πόντοι απέναντι στους Μαϊάμι Χιτ στην Φλόριντα παρουσία και του Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης στο τένις, Κάρλος Αλκαράθ. 





Ο Σλοβένος σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς αν και είναι σε δικαστική διαμάχη με την σύντροφό του και έχει να δει για μήνες τα παιδιά του τα οποία είναι στην πατρίδα του με τη μαμά τους παίζει απίστευτο μπάσκετ το τελευταίο διάστημα. 

«Είναι η δουλειά μου, οπότε πρέπει να βρίσκομαι εδώ. Πληρώνομαι πολύ για να παίζω... Το μπάσκετ μου δίνει μια κάποια ηρεμία όταν παίζω ένα παιχνίδι» είπε ο Ντόντσιτς και παραδέχτηκε: «Ήμουν κουρασμένος αλλά αυτό δείχνει τη δύναμη της ομάδας». 

Οι 60 πόντοι του Σλοβένου είναι η δεύτερη καλύτερη εμφάνισή του στο NBA, από τότε που σημείωσε 73 εναντίον των Χοκς το 2024 φυσικά με τη φανέλα των Ντάλας Μάβερικς. Σημείωσε επίσης 60 πόντους εναντίον των Νικς το 2022.
Με τους Λος Άντζελες Λέικερς οι 60 πόντοι είναι ρεκόρ του και είναι ο 2ος «Λιμνάνθρωπος» που πέτυχε 60 μετά τον Κόμπι Μπράιαντ. 



3 ΣΧΟΛΙΑ

Ο απόλυτος τεχνολογικός σου σύμμαχος για μια on the go εξελιγμένη καθημερινότητα

