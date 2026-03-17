Έγραψε ιστορία η Κάλια Παπαδοπούλου: Έγινε η πρώτη προπονήτρια μπάσκετ που κατακτά τίτλο στον πάγκο ανδρικής ομάδας
Η 46χρονη προπονήτρια κατέκτησε με την ΑΕ Λεμεσού το Κύπελλο Κύπρου, επικρατώντας στον τελικό του Κεραυνού με 81-79 - Πρώτος τίτλος για την ομάδα της Λεμεσού μετά από 17 χρόνια

Η Κάλια Παπαδοπούλου έγραψε ιστορία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ καθώς έγινε η πρώτη γυναίκα προπονήτρια που κατακτά τίτλο με ανδρική ομάδα. 

Παράλληλα με αυτήν την ιστορική της επιτυχία έσπασε μετά από πολλά χρόνια το δίπολο στο Κυπριακό μπάσκετ, όπου κυριαρχούσαν Κεραυνός Στροβόλου και ΑΕΚ Λάρνακας.

Η ΑΕ Λεμεσού πανηγύρισε μετά από 17 χρόνια το πρώτο της τρόπαιο (εγχώριο Κύπελλο), παραμερίζοντας έστω και για λίγο την κυριαρχία της ΑΕΚ και του Κεραυνού.

Έπειτα από έναν συγκλονιστικό τελικό απέναντι στην πρώην ομάδα του Μιχάλη Κακιούζη που κρίθηκε στις λεπτομέρειες (81-79), η 46χρονη προπονήτρια από την Κύπρο γεύτηκε αυτή τη μεγάλη χαρά.


Η Κάλια Παπαδοπούλου έπρεπε να ανέβει ένα… βουνό μέχρι να φτάσει να πανηγυρίζει με όλη την ψυχή την Κυριακή.

Μια γυναίκα στον ανδροκρατούμενο χώρο του μπάσκετ η οποία όσες φορές έχει ρωτηθεί επ’ αυτού τους τελευταίους μήνες, παρότι δεν κρύβει τις δυσκολίες, δεν θέλει η ίδια να ετεροπροσδιορίζεται από το φύλο της. «Προτιμώ να αφήσω τη δουλειά μου να μιλήσει».

Το επίτευγμα της Κάλιας Παπαδοπούλου αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία και αξία καθώς πρόκεται για την μοναδική γυναίκα προπονήτρια σε επαγγελματική ομάδα ανδρών σε ολόκληρη την Ευρώπη την τρέχουσα περίοδο και την πρώτη γυναίκα που φτάνει στην κατάκτηση τίτλου σε επίπεδο ανδρών σε ολόκληρη τη «γηραιά ήπειρο».

Έναν δρόμο που χάραξαν και οι Γελένα Τοντόροβιτς, Λιζ Μιλς σε διαφορετικές όμως ηπείρους τα τελευταία χρόνια.

