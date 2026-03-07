Ολυμπιακός: Με Ποντένσε, Κλέιτον στο ντέρμπι με ΠΑΟΚ οι «ερυθρόλευκοι»

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Κυριακή στις 21:00 τον ΠΑΟΚ στο μεγάλο ντέρμπι της 24ης αγωνιστικής, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να έχει στην αποστολή και τους Ποντένσε και Κλέιτον