Γιάννης Αντετοκούνμπο: Διπλός και... οδοστρωτήρας στο top10 του NBA

Γιάννης Αντετοκούνμπο NBA Μιλγουόκι Μπακς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκλεψε την παράσταση στο ΤΟP 10 του ΝΒΑ.

Μπορεί οι Μπακς να μην κατάφεραν να επικρατήσουν των Χοκς, ωστόσο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έβγαλε ορισμένες εντυπωσιακές φάσεις. Και φυσικά δεν γινόταν να λείπει από το TOP 10.

Ο Έλληνας σταρ βρίσκεται δύο φορές στο TOP 10 για τις απίθανες πτήσεις του κόντρα στα γεράκια που δυσκολεύτηκαν να τον σταματήσουν. Ο dunker Γιάννης μοίρασε θέαμα ξανά.

Στην κορυφή βρίσκεται ο Μπράουν και  το κάρφωμά του στην ήττα των Σέλτικς από τους Χόρνετς

NBA's Top 10 Plays of the Night | March 4, 2026



Πηγή: gazzetta.gr
