Γιάννης Αντετοκούνμπο: Διπλός και... οδοστρωτήρας στο top10 του NBA
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκλεψε την παράσταση στο ΤΟP 10 του ΝΒΑ.
Μπορεί οι Μπακς να μην κατάφεραν να επικρατήσουν των Χοκς, ωστόσο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έβγαλε ορισμένες εντυπωσιακές φάσεις. Και φυσικά δεν γινόταν να λείπει από το TOP 10.
Ο Έλληνας σταρ βρίσκεται δύο φορές στο TOP 10 για τις απίθανες πτήσεις του κόντρα στα γεράκια που δυσκολεύτηκαν να τον σταματήσουν. Ο dunker Γιάννης μοίρασε θέαμα ξανά.
Στην κορυφή βρίσκεται ο Μπράουν και το κάρφωμά του στην ήττα των Σέλτικς από τους Χόρνετς
Πηγή: gazzetta.gr
