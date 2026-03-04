Λουτσέσκου μετά το 4-1 του ΠΑΟΚ κόντρα στην Κηφισιά: «Σκοράραμε δύο γκολ από καθαρά πέναλτι, το ματς κρίθηκε στα ατομικά λάθη»
Λουτσέσκου μετά το 4-1 του ΠΑΟΚ κόντρα στην Κηφισιά: «Σκοράραμε δύο γκολ από καθαρά πέναλτι, το ματς κρίθηκε στα ατομικά λάθη»
Όσα δήλωσε ο Ρουμάνος τεχνικός μετά το «διπλό» του ΠΑΟΚ στη Νίκαια
Στις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο ΠΑΟΚ στάθηκε ο Ραζβάν Λουτσέσκου μετά την νίκη απέναντι στην Κηφισιά με 1-4, τονίζοντας πως οι λεπτομέρειες και τα ατομικά λάθη έκριναν τον νικητή.
Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της Cosmote TV:
«Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι στην Κηφισιά, είναι μια επιθετική ομάδα που πιέζει πολύ και έχει πολύ καλά αποτελέσματα.
Σε αυτά τα παιχνίδια, μία λεπτομέρεια κάνει την διαφορά. Υπήρξαν αρκετές μονομαχίες, δεν είχαμε καθαρές ευκαιρίες. Σκοράραμε δύο γκολ από καθαρά πέναλτι, από λάθη των αμυντικών τους.
Όπως και το δικό μας γκολ προέρχεται από στημένη φάση. Μετά το 1-2, βρήκαμε χώρους για να σκοράρουμε τα υπόλοιπα γκολ.
Ήταν ένα παιχνίδι που κρίθηκε στα ατομικά λάθη και στον τρόπο με τον οποίο τα εκμεταλλεύτηκε η κάθε ομάδα».
Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της Cosmote TV:
«Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι στην Κηφισιά, είναι μια επιθετική ομάδα που πιέζει πολύ και έχει πολύ καλά αποτελέσματα.
Σε αυτά τα παιχνίδια, μία λεπτομέρεια κάνει την διαφορά. Υπήρξαν αρκετές μονομαχίες, δεν είχαμε καθαρές ευκαιρίες. Σκοράραμε δύο γκολ από καθαρά πέναλτι, από λάθη των αμυντικών τους.
Όπως και το δικό μας γκολ προέρχεται από στημένη φάση. Μετά το 1-2, βρήκαμε χώρους για να σκοράρουμε τα υπόλοιπα γκολ.
Ήταν ένα παιχνίδι που κρίθηκε στα ατομικά λάθη και στον τρόπο με τον οποίο τα εκμεταλλεύτηκε η κάθε ομάδα».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα