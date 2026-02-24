Τα My market Local συνεχίζουν την ανάπτυξή τους, αποκτώντας ισχυρότερο εκτόπισμα κάθε χρόνο
Πετάει καλύτερα το ακόντιο από τον... αετό του ΠΑΟΚ η Τζένγκο: «Το χάσαμε το μετάλλιο» έγραψε η πρωταθλήτρια Ευρώπης, βίντεο
H Ελίνα Τζένγκο δεν τα κατάφερε να πετάξει ψηλά τον χαρταετό της αγαπημένης της ομάδας
Δεν τα καταφέρνει τόσο καλά στο πέταγμα του αετού όσο στο πέταγμα του ακοντίου η Ελίνα Τζένγκο.
Η πρωταθλήτρια Ευρώπης και μια από τις καλύτερες αθλήτριες παγκοσμίως στον ακοντισμό «ανέβασε» βίντεο με την προσπάθειά της να πετάξει την Καθαρά Δευτέρα τον χαρταετό με το έμβλημα του αγαπημένου της ΠΑΟΚ και ... αυτοτρολάρεται.
«Το χάσαμε το μετάλλιο» έγραψε μετά την αποτυχημένη της προσπάθεια.
@elinatzengko Το χάσαμε το μετάλλιο🥲 #fy #fyp ♬ πρωτότυπος ήχος - 679.pluggos
