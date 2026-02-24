ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Live η κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, καθυστερήσεις σε Αχαρνών και Κηφισίας - Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Πετάει καλύτερα το ακόντιο από τον... αετό του ΠΑΟΚ η Τζένγκο: «Το χάσαμε το μετάλλιο» έγραψε η πρωταθλήτρια Ευρώπης, βίντεο
SPORTS
Ελίνα Τζένγκο ΠΑΟΚ Στίβος

Πετάει καλύτερα το ακόντιο από τον... αετό του ΠΑΟΚ η Τζένγκο: «Το χάσαμε το μετάλλιο» έγραψε η πρωταθλήτρια Ευρώπης, βίντεο

H Ελίνα Τζένγκο δεν τα κατάφερε να πετάξει ψηλά τον χαρταετό της αγαπημένης της ομάδας

Πετάει καλύτερα το ακόντιο από τον... αετό του ΠΑΟΚ η Τζένγκο: «Το χάσαμε το μετάλλιο» έγραψε η πρωταθλήτρια Ευρώπης, βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Δεν τα καταφέρνει τόσο καλά στο πέταγμα του αετού όσο στο πέταγμα του ακοντίου η Ελίνα Τζένγκο. 

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης και μια από τις καλύτερες αθλήτριες παγκοσμίως στον ακοντισμό «ανέβασε» βίντεο με την προσπάθειά της να πετάξει την Καθαρά Δευτέρα τον χαρταετό με το έμβλημα του αγαπημένου της ΠΑΟΚ και ... αυτοτρολάρεται. 

«Το χάσαμε το μετάλλιο» έγραψε μετά την αποτυχημένη της προσπάθεια. 


@elinatzengko Το χάσαμε το μετάλλιο🥲 #fy #fyp ♬ πρωτότυπος ήχος - 679.pluggos
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ασφάλιση Κατοικίας: Προστατεύοντας την περιουσία και την ψυχική σου ηρεμία

Με την ασφάλιση του σπιτιού σου έναντι των φυσικών καταστροφών προστατεύεις την περιουσία σου, τους αγαπημένους σου και τις πολύτιμες καθημερινές στιγμές σου, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεις την ηρεμία και την πολύτιμη στήριξη που μπορεί να χρειαστείς σε ώρα ανάγκης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης