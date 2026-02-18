Κύπελλο μπάσκετ: Με άνεση στον ημιτελικό ο Ηρακλής, 93-65 την Μύκονο
Κύπελλο μπάσκετ: Με άνεση στον ημιτελικό ο Ηρακλής, 93-65 την Μύκονο

Ο Ηρακλής θα παίξει την Πέμπτη (20:00) στον ημιτελικό του Final-8 στο Ηράκλειο Κρήτης με τον ΠΑΟΚ ή τον Παναθηναϊκό

Ο Ηρακλής είναι η 3η ομάδα που προκρίθηκε στα ημιτελικά του Final-8 του Κυπέλλου μπάσκετ που φιλοξενεί το Ηράκλειο Κρήτης. 

Ο «Γηραιός» απέκλεισε με 93-65 την Μύκονο και θα παίξει στον ημιτελικό της Πέμπτης (20:00) με τον ΠΑΟΚ ή τον Παναθηναϊκό. 



O αγώνας 

Τα πρώτα ισορροπημένα λεπτά (10-6, 3’25’’) μετατράπηκαν σε μια αντεπίθεση διαρκείας του Ηρακλή, ο οποίος με τον Τσιακμά να μετρά 3/3 τρίποντα έχτισε νωρίς μια διαφορά. Έφτασε στο +10 (16-6, 415’’) και από εκεί στο 21-6 (6’) με την μπάλα να κυκλοφορεί εξαιρετικά.

Η απόσταση διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα (24-10 στο 17’25’’, 28-12 στο 9’20’’) για να κλείσει το πρώτο μισό 30-14 με ένα εντυπωσιακό κάρφωμα του Σον Κρίστιαν Σμιθ.

Η Μύκονος προσπάθησε να πλησιάσει (36-19, 14’), αλλά οι Θεσσαλονικείς έδειχναν να έχουν λύσεις για κάθε πρόβλημα. Έφτασαν στο +23 (48-25, 18’) και έκλεισαν το πρώτο μισό με το σκορ στο 54-29. Ο Ηρακλής δεν απειλήθηκε ούτε στο δεύτερο μισό με τον δείκτη της διαφοράς να ανεβαίνει και να φτάνει στη νίκη με το τελικό …

Διαιτητές: Τσαρούχα, Μαγκλογιάννης, Κατραχούρας

Δεκάλεπτα: 30-14, 54-29, 75-47, 93-65

Ηρακλής (Λούκιτς): Φάντερμπερκ 24 (1), Στρονγκ 9 (1), Ντάρκο Κέλι 14 (4), Σμιθ 17, Τσιακμάς 11 (3), Μωραϊτης 7, Γουέρ 11, Καμπουρίδης, Χρηστίδης, Σύλλας Γιαννίκος, Κομνιανίδης

Μύκονος (Ζιάγκος): Άπλμπι 7, Μουρ 19 (1), Ρέι 10 (2), Καββαδάς 2, Γερομιχαλός Π. 3, Ερμίδης 2, Σκουλίδας, Μπιλλής, Σιδηροηλίας 4, Μάντζαρης 3 (1), Χέσον 7, Μπριγκς 8.

