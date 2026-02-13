Χιμένεθ: «Τίποτα δεν χαρίζεται, θέλω παίκτες πεινασμένους για το διπλό στον Βόλο»

Με ξεκάθαρο στόχο το «τρίποντο» που θα διατηρήσει τον Άρη
σε τροχιά υψηλών θέσεων, οι «κίτρινοι» ταξιδεύουν στον Βόλο
για την αναμέτρηση (14/2) στο Πανθεσσαλικό, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Super League.
Ο Μανόλο Χιμένεθ
, μιλώντας στη NOVA, έδωσε το στίγμα της αναμέτρησης, ζητώντας από τους παίκτες του να παρουσιαστούν «πεινασμένοι» για τη νίκη και να μην επαναπαυτούν στις καλές εμφανίσεις των προηγούμενων αγωνιστικών.
«Δεν αρκεί να είμαστε απλά καλοί»
Ο Ισπανός τεχνικός αναγνώρισε την αγωνιστική άνοδο της ομάδας του, ωστόσο έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για εφησυχασμό:
«Είμαστε σε καλή κατάσταση και θέλουμε να δώσουμε συνέχεια στο καλό πρόσωπο που δείξαμε. Δεν αρκεί, όμως, να είμαστε καλοί με τον Βόλο. Πρέπει να δουλέψουμε ακόμη πιο σκληρά μέσα στο γήπεδο, γιατί τίποτε δεν θα μας δοθεί δωρεάν. Πρέπει να νικήσουμε, όπως πρέπει να κάνουμε και στα επόμενα παιχνίδια».
Τα προβλήματα του Βόλου και η «παγίδα»
Ερωτηθείς για το γεγονός ότι ο Βόλος προέρχεται από πέντε σερί ήττες και θα έχει νέο προπονητή στον πάγκο (τον Κωνσταντίνο Μπράτσο), ο Χιμένεθ τόνισε πως αυτό δεν πρέπει να αποπροσανατολίσει τον Άρη.
«Με όλο τον σεβασμό στον Βόλο, εμείς θα εστιάσουμε σε όσα μπορούμε να κάνουμε εμείς στον αγωνιστικό χώρο. Οι ήττες και η αλλαγή προπονητή σίγουρα θα τους επηρεάσουν, αλλά εμείς πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι στο δικό μας παιχνίδι και στο πώς θα κάνουμε τα πράγματα σωστά», υπογράμμισε.
Το «κλειδί» της νίκης
Για τον Χιμένεθ, η συνταγή για το «διπλό» στο Πανθεσσαλικό είναι απλή αλλά απαιτητική:
«Πρέπει να έχουμε τη μέγιστη δυνατή συγκέντρωση (100%) και τη μέγιστη όρεξη να αγωνιστούμε για τη νίκη!»
Βήμα-βήμα στην τελική ευθεία
Τέλος, όσον αφορά τον βαθμολογικό στόχο στα έξι παιχνίδια που απομένουν για την κανονική διάρκεια, ο προπονητής του Άρη απέφυγε τα μεγάλα λόγια και έθεσε ως προτεραιότητα το παρόν.
«Υπάρχουν 18 βαθμοί που διακυβεύονται. Πρέπει πρώτα να δούμε αυτό το παιχνίδι που έχουμε μπροστά μας και μετά τα υπόλοιπα. Πρωτίστως στο μυαλό μας έχουμε πώς θα πάρουμε τους τρεις βαθμούς στον αγώνα με τον Βόλο», κατέληξε.