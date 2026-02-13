Χιμένεθ: «Τίποτα δεν χαρίζεται, θέλω παίκτες πεινασμένους για το διπλό στον Βόλο»

Το σύνθημα του Ισπανού τεχνικού ενόψει της τελικής ευθείας: «Συγκέντρωση στο 100% και όχι στα προβλήματα του αντιπάλου – Βλέπουμε κάθε ματς ξεχωριστά»