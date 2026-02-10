«Αντίο» στο Euro Cup με συντριβή για τον Πανιώνιο, ηττήθηκε 114-74 από την Μπεσίκτας στη Γλυφάδα

Ο Πανιώνιος ολοκλήρωσε την παρουσία του στο Euro Cup με 3 νίκες και 15 ήττες

Μπεσίκτας, γνωρίζοντας την ήττα με 74-114 στο ΔΑΚ Γλυφάδας «Μάκης Λιούγκας».



Η διαφορά έφτασε ακόμη και στο +45 υπέρ των φιλοξενούμενων στα τελευταία λεπτά (65-110, 38’), με τον Πανιώνιο να ολοκληρώνει τη διοργάνωση στην τελευταία θέση του Group B, με ρεκόρ 3-15.



Πανιώνιος-Μπεσίκτας: Ο αγώνας

Οι φιλοξενούμενοι έτρεξαν επιμέρους 28-11 στη δεύτερη περίοδο, χτίζοντας μια διαφορά ασφαλείας. Παράλληλα, βρήκαν λύσεις από την περιφέρεια, μετρώντας 11/16 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο (68.8%), ενώ μοίρασαν 18 ασίστ για μόλις επτά λάθη. Από την άλλη πλευρά, ο Νέιτ Γουότσον ηγήθηκε του Πανιωνίου σε αυτό το διάστημα με 14 πόντους, έχοντας 5/6 δίποντα και 4 ριμπάουντ.



Η Μπεσίκτας συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, διευρύνοντας το προβάδισμά της και επιβάλλοντας απόλυτα τον ρυθμό της. Ο Βίτο Μπράουν ευστόχησε πίσω από τα 6.75 μ. για το 46-80 στο 28’, με την τρίτη περίοδο να ολοκληρώνεται στο 52-83. Οι Τούρκοι δεν κατέβασαν ταχύτητα και έφτασαν στη νίκη με το εμφατικό 74-114.





Τα δεκάλεπτα: 26-31, 37-59, 52-83, 74-114.



Ο MVP: Ο Ισμαέλ Καμαγκατέ σημείωσε 20 πόντους και μάζεψε 10 ριμπάουντ στα 17:42 που έμεινε στο παρκέ.



Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Νέιτ Γουότσον ξεχώρισε για τον Πανιώνιο με 19 πόντους, έξι ριμπάουντ και ένα κλέψιμο σε 33:24.



ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η Μπεσίκτας είχε επτά παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων.