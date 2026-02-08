Μεντιλίμπαρ: Δεχθήκαμε γκολ από δικό μας λάθος και μετά δεν μπορέσαμε να απειλήσουμε
Οι πρώτες δηλώσεις του Βάσκου τεχνικού μετά την εντός έδρας ήττα των ερυθρόλευκων από τον Παναθηναϊκό
Η πρώτη εντός έδρας ήττα του Ολυμπιακού έφερε και την απώλεια της πρώτης θέσης με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να στέκεται στο λάθος που έγινε στη φάση του μοναδικού γκολ, αλλά και στην καλή αμυντική λειτουργία των πράσινων.
«Ξεκινήσαμε πολύ καλά στο ματς, μέχρι το 7ο λεπτό, όταν κάναμε ένα λάθος και δεχθήκαμε το γκολ. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός κλείστηκε και δεν μπορέσαμε να τους απειλήσουμε. Έτσι πέρασε το πρώτο ημίχρονο και ο Παναθηναϊκός έκανε πολύ καλή δουλειά στο ανασταλτικό κομμάτι για να μην μας επιτρέψει να βρούμε γκολ. Τον ενδιέφερε περισσότερο να μην δεχθεί γκολ, παρά να σκοράρει δεύτερο, αλλά το πλάνο του πέτυχε», ήταν το αρχικό σχόλιο του κ. Μεντιλίμπαρ.
Ενώ για τη «μάχη» του τίτλου και αν σημαίνει κάτι η απώλεια της πρώτης θέσης τόνισε: «Όχι! Είναι πολύ μικρή η βαθμολογική διαφορά είτε είναι υπέρ σου είτε κατά σου. Όλοι έχουμε περάσει από την πρώτη θέση και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ και όλοι έχουμε χάσει την πρώτη θέση, οπότε νομίζω ότι αυτό θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος.»
