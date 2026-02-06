Η ελληνική Prosport εντάσσεται στην AS1 η οποία εκπροσωπεί περισσότερους από 300 ποδοσφαιριστές από 35 χώρες του κόσμου

Η AS1 εκπροσωπεί σήμερα περισσότερους από 300 ποδοσφαιριστές, άνω των 35 εθνικοτήτων, που αγωνίζονται σε περισσότερα από 30 επαγγελματικά πρωταθλήματα παγκοσμίως. Ανάμεσα στους παίκτες που εκπροσωπεί είναι ο Μπρούνο Φερνάντες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Λουίς Ντίας της Μπάγερν Μονάχου και ο Νούνο Μέντεζ της Παρί Σεν Ζερμέν.





Σε μια από τις πιο ισχυρές εταιρείες εκπροσώπησης ποδοσφαιριστών στον κόσμο, την AS1, εντάσσεται η ελληνική Prosport του Πασχάλη Τουντούρη Από την άλλη η Prosport εκπροσωπεί μεταξύ άλλων τον Κώστα Τσιμίκα (Λίβερπουλ), τον Κωνσταντίνο Κουριελάκη (Βόλφσμπουργκ), τον Ανδρέα Τεττέη (Παναθηναϊκός) αλλά και τον Τάσο Δουβίκα (Κόμο).«Η Prosport, η κορυφαία ελληνική sports agency εντάσσεται στην AS1, ενισχύοντας την παγκόσμια ηγετική της θέση στην εκπροσώπηση ποδοσφαιριστώνΗ AS1, η διεθνής εταιρεία εκπροσώπησης ποδοσφαιριστών που υποστηρίζεται από το αμερικανικό επενδυτικό fund Bruin Capital, ανακοινώνει ότι η PROSPORT — η μεγαλύτερη εταιρεία εκπροσώπησης ποδοσφαιριστών στην Ελλάδα και βραβευμένη ως «Best Agency» για πέντε συνεχόμενα χρόνια — εντάσσεται στην AS1 στο πλαίσιο του παγκόσμιου πλάνου επέκτασής της στην αγορά του επαγγελματικού ποδοσφαίρου.Η AS1 εκπροσωπεί σήμερα περισσότερους από 300 ποδοσφαιριστές, άνω των 35 εθνικοτήτων, που αγωνίζονται σε περισσότερα από 30 επαγγελματικά πρωταθλήματα παγκοσμίως. Η διεθνής κλίμακα και επιρροή της αποτυπώνονται και στο ρόστερ κορυφαίων παικτών που διαθέτει, όπως οι Bruno Fernandes (Manchester United), Luis Díaz (Bayern Munich), Piero Hincapié (Arsenal FC) και Nuno Mendes (PSG).Ο CEO της AS1, Ignacio Aguillo, δήλωσε: «Η ένταξη της PROSPORT στην AS1 ενισχύει το όραμά μας για τη δημιουργία ενός παγκόσμιου δικτύου βασισμένου στην εμπιστοσύνη, την αριστεία και την ολιστική διαχείριση ταλέντων. Η PROSPORT μοιράζεται τις αξίες και την προσέγγισή μας στη σύγχρονη εκπροσώπηση ποδοσφαιριστών».Ο ιδρυτής της PROSPORT, Πασχάλης Τουντούρης, ανέφερε: «Η ένταξη στην AS1 αποτελεί ένα στρατηγικό βήμα για την PROSPORT και υποστηρίζει το μακροπρόθεσμο πλάνο ανάπτυξής μας. Διευρύνει το διεθνές μας αποτύπωμα και ενισχύει τις δυνατότητες που προσφέρουμε στους ποδοσφαιριστές μας μέσω ευρύτερης παγκόσμιας εμβέλειας, περισσότερων πόρων και πρόσβασης σε τεχνολογία, δεδομένα και υποδομές που θα καθορίσουν το μέλλον της ποδοσφαιρικής εκπροσώπησης. Είμαστε χαρούμενοι που αναπτυσσόμαστε δίπλα σε έναν οργανισμό που θέτει παγκόσμια πρότυπα στον χώρο και παραμένουμε προσηλωμένοι στη δημιουργία σταθερής, μακροπρόθεσμης αξίας για τους ποδοσφαιριστές και τους συνεργάτες μας».Η ενσωμάτωση της PROSPORT πραγματοποιείται σε περίοδο σημαντικής ανάπτυξης για την AS1, η οποία ενισχύεται από τους πόρους και την τεχνογνωσία της Bruin Capital, ενός fund που εξειδικεύεται σε παγκόσμιες επενδύσεις στον αθλητισμό και συναφείς κλάδους. Μεταξύ άλλων κορυφαίων ταλέντων, η PROSPORT εκπροσωπεί ποδοσφαιριστές όπως οι Konstantinos Koulierakis (VfL Wolfsburg), Anastasios Douvikas (Como 1907), Konstantinos Tsimikas (Liverpool FC, δανεικός στην AS Roma) και Andrew Tetteh (PANATHINAIKOS FC).