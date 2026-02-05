Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Η ΑΕΚ τιμωρήθηκε με μια αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών από τη ΔΕΑΒ
Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας επέβαλλε ποινή αποκλεισμού μιας αγωνιστικής στην ΑΕΚ για ρίψεις αντικειμένων στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
Χωρίς κόσμο θα υποδεχθεί η ΑΕΚ τον Λεβαδειακό για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Super League την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου έπειτα από την ποινή της ΔΕΑΒ.
Συγκεκριμένα η ΔΕΑΒ τιμώρησε την ΑΕΚ με μια αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών για ρίψεις αντικειμένων στο κυριακάτικο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια μετά το γκολ που πέτυχε ο Ταρέμι στις καθυστερήσεις.
Έτσι η Ένωση θα εκτίσει την ποινή της στο επόμενο ματς στην Allwyn Arena κόντρα στον Λεβαδειακό.
