Λουτσέσκου: «Κορυφαία απόδοση, αλλά τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμα»
Λουτσέσκου: «Κορυφαία απόδοση, αλλά τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμα»

Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ αποθέωσε τη συγκέντρωση των παικτών του στη Λεωφόρο

Λουτσέσκου: «Κορυφαία απόδοση, αλλά τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμα»
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου εμφανίστηκε απόλυτα ικανοποιημένος από το πνεύμα νικητή που έδειξαν οι παίκτες του στο «Απόστολος Νικολαΐδης», μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Παναθηναϊκού με 1-0 στον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. Παρά το σημαντικό προβάδισμα, ο Ρουμάνος τεχνικός έσπευσε να χαμηλώσει τους τόνους, υπενθυμίζοντας πως η πρόκριση στον τελικό του Βόλου απαιτεί ανάλογη σοβαρότητα και στη ρεβάνς της Θεσσαλονίκης.

«Δικαιούμασταν μεγαλύτερο σκορ»
Στην ανάλυσή του αμέσως μετά το φινάλε του ντέρμπι, ο Λουτσέσκου στάθηκε στην κυριαρχία του Δικεφάλου στο πρώτο μέρος, αλλά και στη διαχείριση του δευτέρου ημιχρόνου:

Για το πρώτο ημίχρονο: «Ελέγξαμε πλήρως το παιχνίδι και δημιουργήσαμε αρκετές ωραίες ευκαιρίες. Θεωρώ πως δικαιούμασταν ίσως ένα μεγαλύτερο σκορ βάσει της εικόνας μας».

Για τις δυσκολίες του β' μέρους: «Τα πράγματα έγιναν πιο περίπλοκα με πολλές μακρινές και δεύτερες μπάλες. Αν δεν τελείωνες σωστά τη φάση, κινδύνευες να βρεθείς με αριθμητικό μειονέκτημα στο τρανζίσιον του αντιπάλου».

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για την τακτική προσήλωση των ποδοσφαιριστών του:

«Οι παίκτες μας είχαν το πνεύμα νικητή. Ήταν πολύ συγκεντρωμένοι και η απόδοσή τους ήταν στο κορυφαίο επίπεδο. Αυτό είναι το κλειδί σε τέτοια παιχνίδια».

Παρά το «διπλό», ο Λουτσέσκου τόνισε πως η δουλειά δεν έχει τελειώσει: «Απλώς τελείωσε το πρώτο ημίχρονο. Έχουμε ένα προβάδισμα, αλλά δεν έχει κριθεί τίποτα. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και υπεύθυνοι για να πετύχουμε τον στόχο μας στη Θεσσαλονίκη. Ο κόσμος μας θα φτιάξει μια εξαιρετική ατμόσφαιρα στην Τούμπα και εμείς οφείλουμε να ανταποκριθούμε».


