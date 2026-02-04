Η Νιούελς Ολντ Μπόις προσπαθεί να πείσει τον Μέσι για το 2027
Η Νιούελς Ολντ Μπόις προσπαθεί να πείσει τον Μέσι για το 2027

Ο αντιπρόεδρος του συλλόγου επιβεβαίωσε το σχέδιο για τον επαναπατρισμό του «Pulga»

Η Νιούελς Ολντ Μπόις προσπαθεί να πείσει τον Μέσι για το 2027
Η Νιούελς Όλντ Μπόις, εργάζεται πάνω σε ένα σχέδιο για να ντύσει με τη φανέλα της, τον δύο φορές MVP του MLS, Λιονέλ Μέσι, τo 2027.

Ο πρώτος αντιπρόεδρος Χουάν Μανουέλ Μεντίνα, επιβεβαίωσε ότι προσπαθεί να πείσει τον Αργεντινό σούπερ σταρ να επιστρέψει στην ομάδα των παιδικών του χρόνων για το πρώτο εξάμηνο του 2027.

«Είναι ένα έργο που ξεπερνά την ομάδα της Νιούελ. Περιλαμβάνει την πόλη Ροσάριο, την επαρχία και το αργεντίνικο ποδόσφαιρο», δήλωσε, σύμφωνα με το ESPN.

Ο Μέσι- οκτώ φορές νικητής της «Χρυσής Μπάλας»-, υπέγραψε επέκταση συμβολαίου με την κάτοχο του τίτλου του MLS, Ίντερ Μαϊάμι, τον Οκτώβριο, η οποία θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του 2028.

Ο 38χρονος Μέσι, έπαιξε για τις ομάδες νέων της Νιούελ από το 1995 έως το 2000 πριν μετακομίσει στην ακαδημία της Μπαρτσελόνα.

Η Ίντερ Μαϊάμι θα ξεκινήσει τη σεζόν του MLS του 2026 στις 21 Φεβρουαρίου με την Λος Άντζελες FC. Ο Μέσι προετοιμάζεται επίσης να υπερασπιστεί το πρωτάθλημα του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Αργεντινής αυτό το καλοκαίρι στο Μουντιάλ. 2026, που θα διοργανώσουν ΗΠΑ, Καναδάς και Μεξικό (11/6-19/7).

