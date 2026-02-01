Μια χρονιά-ορόσημο για την τεχνολογία καθώς η εταιρεία προχώρησε σε σημαντικές καινοτομίες αλλάζοντας την επικοινωνία.
Η βαθμολογία μετά την ισοπαλία της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό
Παρέμεινε πρώτη η ΑΕΚ αλλά έχει αγώνα περισσότερο από τον 2ο ΠΑΟΚ και τον 3ο Ολυμπιακό
Ολοκληρώθηκε με την ΑΕΚ να παραμένει στην 1η θέση η 19η ημέρα της Stoiximan Super League.
Ο Ολυμπιακός πήρε τον βαθμό (1-1) στο 90+16' από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια αλλά η Ένωση έμεινε στην κορυφή με 45 βαθμούς.
Η ΑΕΚ όμως έχει 19 αγώνες και ο ΠΑΟΚ (44β) και ο Ολυμπιακός (43β) έχουν από 18 αγώνες.
Πρόγραμμα - Αποτελέσματα (19η)
Σάββατο 31 Ιανουαρίου
Παναιτωλικός - Άρης 0-1
Ατρόμητος - ΟΦΗ 1-2
Βόλος - ΑΕΛ 0-2
Κυριακή 1 Φεβρουαρίου
Λεβαδειακός - Αστέρας Τρίπολης 3-1
Παναθηναϊκός - Κηφισιά 3-0
ΠΑΟΚ - Πανσερραϊκός 5-1
ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-1
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 19 αγώνες)
1. ΑΕΚ 45
2. ΠΑΟΚ 44
3. Ολυμπιακός 43
4. Λεβαδειακός 38
5. Παναθηναϊκός 29
6. Άρης 25
7. Βόλος 25
8. ΟΦΗ 21
9. Κηφισιά 19
10. ΑΕΛ 19
11. Ατρόμητος 17
12. Παναιτωλικός 15
13. Αστέρας Τρίπολης 13
14. Πανσερραϊκός 8
*Παναθηναϊκός, ΟΦΗ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, έχουν έναν αγώνα λιγότερο.
Η επόμενη αγωνιστική (20η)
Σάββατο 7 Φεβρουαρίου
17:00 ΑΕΛ - Παναιτωλικός
18:00 Αστέρας Τρίπολης - Βόλος
20:00 Κηφισιά -Ατρόμητος
Κυριακή 8 Φεβρουαρίου
16:00 Πανσερραϊκός - ΑΕΚ
17:00 ΟΦΗ - Λεβαδειακός
19:00 Άρης - ΠΑΟΚ
21:00 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
