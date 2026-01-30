Τζόκοβιτς: «Ευχαρίστησα τον Σίνερ που με άφησε να κερδίσω», βίντεο
Τζόκοβιτς: «Ευχαρίστησα τον Σίνερ που με άφησε να κερδίσω», βίντεο
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς απέκλεισε 3-2 σετ τον Γιανίκ Σίνερ και θα παίξει για 11η φορά σε τελικό στο Australian Open - «Νιώθω σαν να έχω κερδίσει τον τίτλο» είπε
Αν και έμεινε 4 και πλέον ώρες στο κορτ της Rod Laver Arena της Μελβούρνης ο Νόβακ Τζόκοβιτς ήταν κεφάτος στη συνέντευξη μετά τον ημιτελικό με τον Γιανίκ Σίνερ.
Πως να μην είναι άλλωστε αφού στα 38 του απέκλεισε με 3-2 σετ τον Γιανίκ Σίνερ και θα παίξει την Κυριακή στον τελικό για τον τίτλο στο Australian Open.
«Αυτή τη στιγμή δεν έχω λόγια. Παίζαμε 4 ώρες, σχεδόν ως τις 2 το ξημέρωμα. Μου θύμισε τον τελικό του 2012, που έπαιξα 6 ώρες με τον Rafa. Το επίπεδο της έντασης και η ποιότητα του τένις ήταν πολύ ψηλά και ήξερα πως αυτός ήταν ο μόνος τρόπος να τον κερδίσω. Είχε κερδίσει τα 5 τελευταία μας ματς, είχε το κινητό μου οπότε έπρεπε να αλλάξω αριθμό για απόψε (γέλια). Αλλά πέρα από την πλάκα του είπα στο φιλέ 'ευχαριστώ που με άφησες να κερδίσω'. Τρέφω μεγάλο σεβασμό για εκείνον, είναι απίστευτος παίκτης, σε ωθεί στα όρια, αυτό έκανε και απόψε με εμένα και του αξίζει το χειροκρότημα για την εμφάνισή του. Απόψε ήταν μια από τις καλύτερες, ίσως και η καλύτερη βραδιά που είχα στην Αυστραλία από άποψης υποστήριξης κόσμου» είπε αρχικά ο Νόλε.
Ο Τζόκοβιτς σχολίασε και τον άλλο ημιτελικό του Αλκαράθ με τον Ζβέρεφ: «Είδα το παιχνίδι, ήταν απίθανο, προσπαθήσαμε να τους μιμηθούμε. Συγχαρητήρια και στους δύο. Σίγουρα άξιζαν τα εισιτήριά σας απόψε! Θέλω 10% από τα έσοδα. Είδα τον Κάρλος μετά το ματς και μου απολογήθηκε που θα καθυστέρησε τον δικό μου αγώνα. Του είπα είμαι ηλικιωμένος άνθρωπος, πρέπει να πάω νωρίς για ύπνο! Ανυπομονώ να τον ξαναδώ σε 2 μέρες!».
Όσο αφορά τον τελικό της Κυριακής με τον Αλκαράθ τόνισε: «Ειλικρινά, νιώθω λες και κέρδισα ήδη. Αλλά ναι, θα πρέπει να επιστρέψω σε λιγότερο από 2 μέρες και να παλέψω με το Νο.1 του κόσμου. Ελπίζω να έχω αρκετή ενέργεια για να μείνω εκεί μαζί του, αυτή είναι η επιθυμία μου. Από εκεί και πέρα ας αποφασίσει ο Θεός ποιος θα κερδίσει».
