Τζόκοβιτς: «Ευχαρίστησα τον Σίνερ που με άφησε να κερδίσω», βίντεο

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς απέκλεισε 3-2 σετ τον Γιανίκ Σίνερ και θα παίξει για 11η φορά σε τελικό στο Australian Open - «Νιώθω σαν να έχω κερδίσει τον τίτλο» είπε