Euroleague: «Σκαρφάλωσε» στη 2η θέση η Φενερμπαχτσέ, 85-80 την Βίρτους στη Μπολόνια
Euroleague: «Σκαρφάλωσε» στη 2η θέση η Φενερμπαχτσέ, 85-80 την Βίρτους στη Μπολόνια
Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά το διπλό των Τούρκων στην Ιταλία
Με όπλο την άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο και τον Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ σε πρωταγωνιστικό ρόλο, η Φενέρμπαχτσε πέρασε νικηφόρα με 85-80 από την Μπολόνια, απέναντι στη Βίρτους και στο κλείσιμο της αυλαίας της 23ης αγωνιστικής «αναρριχήθηκε» στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας στη EuroLeague.
Η τουρκική ομάδα ανέβασε αισθητά την ένταση μετά το 20ό λεπτό και κατάφερε να περιορίσει τους γηπεδούχους, φτάνοντας στη νίκη παρά την εξαιρετική εμφάνιση του Κάρσεν Έντουαρντς. Ο Αμερικανός γκαρντ σημείωσε 35 πόντους, όμως αστόχησε σε δύο κρίσιμα τρίποντα στα τελευταία δευτερόλεπτα, χάνοντας την ευκαιρία να στείλει το παιχνίδι στην παράταση.
Ο Χόρτον-Τάκερ κάλυψε το κενό του απόντα Γουέιντ Μπάλντουιν με 28 πόντους, ενώ καθοριστική ήταν και η συμβολή του Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, ο οποίος έδωσε ανάσα στη Φενέρ από τη γραμμή των ελευθέρων βολών, μετρώντας 4/4 λίγο πριν το φινάλε (80-83 στα 16΄΄). Με τη νίκη αυτή, η Φενέρμπαχτσε βελτίωσε το ρεκόρ της σε 15-7 (χρωστάει το ματς με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ), ενώ η Βίρτους υποχώρησε στο 11-12.
Τα δεκάλεπτα: 25-22, 47-40, 60-65, 80-85
Σε αναμετρήσεις της 23ης αγωνιστικής στη Eurolegue, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:
Τρίτη, 20 Ιανουαρίου
Ολυμπιακός–Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 100-93
Παναθηναϊκός–Μπασκόνια (Ισπανία) 93-74
Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Αναντολού Εφές (Τουρκία) 71-66
Μονακό (Μονακό)–Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 96-100 παρ. (90-90κ.α.)
Βιλερμπάν (Γαλλία)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 77-96
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 16-6
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 15-7
Μονακό (Μονακό) 15-8
Βαλένθια (Ισπανία) 15-8
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 15-8
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 15-8
Ολυμπιακός 14-8
Παναθηναϊκός 14-9
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 13-10
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 13-10
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 11-12
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 11-12
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 10-13
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 9-14
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 8-15
Μπασκόνια (Ισπανία) 8-15
Παρί (Γαλλία) 7-15
Παρτιζάν (Σερβία) 7-16
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 6-17
Βιλερμπάν (Γαλλία) 6-17
24η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (22-23/1)
Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου
Αναντολού Εφές (Τουρκία)–Ολυμπιακός 19:30
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Παναθηναϊκός 21:05
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)–Βαλένθια (Ισπανία)
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)
Παρί (Γαλλία)–Ντουμπάι (ΗΑΕ)
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Μονακό (Μονακό)
Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)–Μπασκόνια (Ισπανία)
Βιλερμπάν (Γαλλία)–Μπαρτσελόνα (Ισπανία)
Παρτιζάν (Σερβία)–Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)–Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)
