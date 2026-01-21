Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Στην ΕΡΤ τα δικαιώματα του Μουντιάλ 2026 στα γήπεδα της Αμερικής
Στην ΕΡΤ τα δικαιώματα του Μουντιάλ 2026 στα γήπεδα της Αμερικής
Από τη δημόσια τηλεόραση θα προβληθεί η διοργάνωση με τη συμμετοχή 48 εθνικών ομάδων και τη διεξαγωγή 104 αγώνων σε 39 ημέρες
Το Μουντιάλ 2026 θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ το ερχόμενο καλοκαίρι.
Η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση εξασφάλισε για την Ελλάδα, τα πλήρη και αποκλειστικά τηλεοπτικά δικαιώματα της μεγαλύτερης διοργάνωσης στην ιστορία του θεσμού, η οποία θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στον Καναδά και στο Μεξικό.
Με τη συμμετοχή 48 εθνικών ομάδων και τη διεξαγωγή 104 αγώνων σε 39 ημέρες, το Μουντιάλ 2026 υπόσχεται πολλές συγκινήσεις, θέαμα και ποδόσφαιρο υψηλού επιπέδου.
Το κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού του πλανήτη θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά από την ΕΡΤ. Κάθε φίλαθλος θα έχει την ευκαιρία να ζήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA 2026 σε πραγματικό χρόνο, μέσα από τη δημόσια ραδιοτηλεόραση.
Η ΕΡΤ θα μεταδώσει ζωντανά όλους τους αγώνες της διοργάνωσης, προσφέροντας ολοκληρωμένη κάλυψη με απευθείας μεταδόσεις, ειδικές εκπομπές, αναλύσεις, ρεπορτάζ, αφιερώματα και αποκλειστικό παρασκήνιο από κάθε γήπεδο. Για την πληρέστερη δυνατή ενημέρωση του κοινού, θα αξιοποιηθεί το σύνολο του δικτύου της ΕΡΤ: τα τηλεοπτικά κανάλια, η ψηφιακή πλατφόρμα ERTFLIX, το ραδιόφωνο, οι ιστοσελίδες και τα social media της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.
Το Μουντιάλ του 2026 παίζεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού – αλλά το ζούμε όλοι μαζί, εδώ, στην ΕΡΤ.
Η ανακοίνωση της ΕΡΤ για το Μουντιάλ 2026
Η ΕΡΤ θα μεταδώσει ζωντανά όλους τους αγώνες της διοργάνωσης, προσφέροντας ολοκληρωμένη κάλυψη με απευθείας μεταδόσεις, ειδικές εκπομπές, αναλύσεις, ρεπορτάζ, αφιερώματα και αποκλειστικό παρασκήνιο από κάθε γήπεδο. Για την πληρέστερη δυνατή ενημέρωση του κοινού, θα αξιοποιηθεί το σύνολο του δικτύου της ΕΡΤ: τα τηλεοπτικά κανάλια, η ψηφιακή πλατφόρμα ERTFLIX, το ραδιόφωνο, οι ιστοσελίδες και τα social media της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.
