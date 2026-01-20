Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο: Με Ουγγαρία στον ημιτελικό η Ελλάδα
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Πόλο Εθνική πόλο ανδρών Θοδωρής Βλάχος Βελιγράδι

Η Ουγγαρία κέρδισε 15-14 στα πέναλτι την πρωταθλήτρια Ισπανία και θα παίξει την Παρασκευή  με την Ελλάδα στο Βελιγράδι για μια θέση στον τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος

Η Ουγγαρία θα είναι η αντίπαλος της Ελλάδας στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο ανδρών του Βελιγραδίου.

O σπουδαίος αγώνας θα διεξαχθεί την Παρασκευή στο Βελιγράδι και ο νικητής θα παίξει στον τελικό της Κυριακής. Αρχικά ήταν να ξεκινήσει στις 21:30 αλλά πάει προς τις 18:00 για να πάρουν την... καλή ώρα οι Σέρβοι.

Η Ουγγαρία επικράτησε 15-14 (11-11) στα πέναλτι της Ισπανίας, η οποία κέρδισε τον τίτλο στην περασμένη διοργάνωση, και την άφησε εκτός τετράδας. 



Η Ελλάδα έχει άλλον ένα αγώνα την Τετάρτη (21:30) στον όμιλό της με την Ρουμανία αλλά είναι... αδιάφορος.

Στον άλλο ημιτελικό (Παρασκευή 21:30) θα παίξει η οικοδέσποινα Σερβία με την Κροατία ή την Ιταλία.
