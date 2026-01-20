Μια σημαντική αναγνώριση που επιβεβαιώνει ότι οι άνθρωποί της εξελίσσονται μαζί με την εταιρία
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο: Με Ουγγαρία στον ημιτελικό η Ελλάδα
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο: Με Ουγγαρία στον ημιτελικό η Ελλάδα
Η Ουγγαρία κέρδισε 15-14 στα πέναλτι την πρωταθλήτρια Ισπανία και θα παίξει την Παρασκευή με την Ελλάδα στο Βελιγράδι για μια θέση στον τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος
Η Ουγγαρία θα είναι η αντίπαλος της Ελλάδας στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο ανδρών του Βελιγραδίου.
O σπουδαίος αγώνας θα διεξαχθεί την Παρασκευή στο Βελιγράδι και ο νικητής θα παίξει στον τελικό της Κυριακής. Αρχικά ήταν να ξεκινήσει στις 21:30 αλλά πάει προς τις 18:00 για να πάρουν την... καλή ώρα οι Σέρβοι.
Η Ουγγαρία επικράτησε 15-14 (11-11) στα πέναλτι της Ισπανίας, η οποία κέρδισε τον τίτλο στην περασμένη διοργάνωση, και την άφησε εκτός τετράδας.
Η Ελλάδα έχει άλλον ένα αγώνα την Τετάρτη (21:30) στον όμιλό της με την Ρουμανία αλλά είναι... αδιάφορος.
Στον άλλο ημιτελικό (Παρασκευή 21:30) θα παίξει η οικοδέσποινα Σερβία με την Κροατία ή την Ιταλία.
O σπουδαίος αγώνας θα διεξαχθεί την Παρασκευή στο Βελιγράδι και ο νικητής θα παίξει στον τελικό της Κυριακής. Αρχικά ήταν να ξεκινήσει στις 21:30 αλλά πάει προς τις 18:00 για να πάρουν την... καλή ώρα οι Σέρβοι.
Η Ουγγαρία επικράτησε 15-14 (11-11) στα πέναλτι της Ισπανίας, η οποία κέρδισε τον τίτλο στην περασμένη διοργάνωση, και την άφησε εκτός τετράδας.
Η Ελλάδα έχει άλλον ένα αγώνα την Τετάρτη (21:30) στον όμιλό της με την Ρουμανία αλλά είναι... αδιάφορος.
Στον άλλο ημιτελικό (Παρασκευή 21:30) θα παίξει η οικοδέσποινα Σερβία με την Κροατία ή την Ιταλία.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα