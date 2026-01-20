Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο: Με Ουγγαρία στον ημιτελικό η Ελλάδα

Η Ουγγαρία κέρδισε 15-14 στα πέναλτι την πρωταθλήτρια Ισπανία και θα παίξει την Παρασκευή με την Ελλάδα στο Βελιγράδι για μια θέση στον τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος