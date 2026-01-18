Τσιτσιπάς: Πρεμιέρα για τον Έλληνα τενίστα στο Australian Open το μεσημέρι της Τρίτης στις 12:00
Στέφανος Τσιτσιπάς Σιντάρο Μοτσιζούκι

Τσιτσιπάς: Πρεμιέρα για τον Έλληνα τενίστα στο Australian Open το μεσημέρι της Τρίτης στις 12:00

Ο Στέφανος θα αντιμετωπίσει τον Ιάπωνα Σιντάρο Μοτσιζούκι στη «Margaret Court Arena»

Τσιτσιπάς: Πρεμιέρα για τον Έλληνα τενίστα στο Australian Open το μεσημέρι της Τρίτης στις 12:00

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι έτοιμος να ριχτεί στη μάχη του Australian Open και θα το κάνει την Τρίτη (20/1) απέναντι στον Ιάπωνα Σιντάρο Μοτσιζούκι.

Ο Έλληνας πρωταθλητής θα αγωνιστεί στη «Margaret Court Arena», όπου θα κλείσει το βραδινό πρόγραμμα, με την έναρξη της αναμέτρησης να υπολογίζεται γύρω στις 12:00 το μεσημέρι.

