Τσιτσιπάς: Πρεμιέρα για τον Έλληνα τενίστα στο Australian Open το μεσημέρι της Τρίτης στις 12:00
Ο Στέφανος θα αντιμετωπίσει τον Ιάπωνα Σιντάρο Μοτσιζούκι στη «Margaret Court Arena»
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι έτοιμος να ριχτεί στη μάχη του Australian Open και θα το κάνει την Τρίτη (20/1) απέναντι στον Ιάπωνα Σιντάρο Μοτσιζούκι.
Ο Έλληνας πρωταθλητής θα αγωνιστεί στη «Margaret Court Arena», όπου θα κλείσει το βραδινό πρόγραμμα, με την έναρξη της αναμέτρησης να υπολογίζεται γύρω στις 12:00 το μεσημέρι.
