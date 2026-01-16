Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Μάρκο Γκούντουριτς: Στη Euroleague TV τον τρόλαραν για επιθετικό φάουλ - «Είναι περίοδος των βραβείων στο Χόλιγουντ»
Ο Νίκολα Κάλινιτς προσπαθούσε να αντιμετωπίσει το μαρκάρισμα του Μάρκο Γκούντουριτς, ανοίγοντας τα χέρια με τον αντίπαλό του να βρίσκεται στο έδαφος, κρατώντας το πρόσωπό του
Ένα όχι και τόσο κολακευτικό σχόλιο για τον Μάρκο Γκούντουριτς, ειπώθηκε στην μετάδοση του Euroleague TV κατά την διάρκεια του αγώνα της Μιλάνο με τον Ερυθρό Αστέρα για την 22η αγωνιστική της διοργάνωσης.
Το παιχνίδι στην Ιταλία είχε μπει στην τελική ευθεία, με τους γηπεδούχους να προηγούνται με 82-72, όμως ένα λεπτό μετά το ξεκίνημα της τελευταίους περιόδου έλαβε χώρα μια φάση που έχει γίνει viral.
Ο Νίκολα Κάλινιτς μόλις είχε πασάρει την μπάλα στο τρίποντο και προσπαθούσε να αντιμετωπίσει το μαρκάρισμα του Μάρκο Γκούντουριτς, ανοίγοντας τα χέρια. Ο αντίπαλός του ξαφνικά βρέθηκε στο έδαφος, κρατώντας το πρόσωπό του, με τον διαιτητή της αναμέτρησης να σφυρίζει επιθετικό φάουλ και να δίνει την μπάλα στην Μιλάνο.
Κάτι που δεν άρεσε στον άνθρωπο που περιέγραφε το παιχνίδι για το επίσημο stream της Euroleague, ο οποίος μόλις είδε τον Σέρβο στο έδαφος σχολίασε: «Είναι η περίοδος των βραβείων στο Χόλιγουντ. Είχαμε τα Χρυσά Γάντια την προηγούμενη εβδομάδα. Τα Όσκαρ έρχονταν σύντομα», θεωρώντας με τις ατάκες το αυτές πως ο παίκτης του Ερυθρού Αστέρα έκανε θέατρο.
Για την ιστορία, οι φιλοξενούμενοι τελικά κατάφεραν να πάρουν τη μεγάλη νίκη στην έδρα της ιταλικής ομάδας, επικρατώντας με 104-96 και έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Νουόρα που πέτυχε 22 πόνους, αλλά και τους Μπάτλερ, ΜακΙντάιερ με 18 και 15 πόντους αντίστοιχα.
EuroLeague TV commentator goes BRUTAL on Marko Guduric winning the foul by Nikola Kalinic— Eurohoops (@Eurohoopsnet) January 15, 2026
"It is award season in Hollywood. You had the Golden Globes last week. The Oscars are coming up soon"
🙃 pic.twitter.com/0bHuySsaER
